Poľský premiér Donald Tusk vyslal spojencom jasný odkaz, že Poľsko nebude rešpektovať žiadne dohody o budúcnosti Ukrajiny a regionálnej bezpečnosti, ktoré by vznikli bez účasti Varšavy. Rázne tak reagoval na nedávne stretnutie lídrov západných mocností v Londýne a zároveň varoval pred unáhleným dialógom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom za chrbtom Kyjeva.
Čo je dôležité
- Tvrdý odkaz spojencom: Varšava nebude považovať za záväzné žiadne bezpečnostné dohody v regióne, na ktorých sa priamo nezúčastní.
- Reakcia na Londýn: Tusk takto reagoval na stretnutie lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny, na ktorom Poľsko chýbalo.
- Varovanie pred Putinom: Predseda poľskej vlády vyjadril obavy z rýchleho otvárania dialógu s ruským prezidentom bez úzkej koordinácie s Kyjevom.
O ráznom postoji poľskej diplomacie informuje TASR na základe správ od svojho varšavského spravodajcu. Donald Tusk reagoval predovšetkým na novinárske otázky týkajúce sa nedávneho londýnskeho stretnutia popredných európskych lídrov a ukrajinskej delegácie.
Dohody bez Poľska neplatia
Poľský premiér nenechal nikoho na pochybách, že najväčšia krajina východného krídla NATO požaduje pri stole rovnocenné miesto, ak ide o bezpečnosť jej bezprostredného susedstva.
„Nebudeme rešpektovať žiadne dohody, na ktorých sa Poľsko nezúčastní,“
uviedol Tusk jednoznačne. Zároveň potvrdil, že o tomto nekompromisnom stanovisku už osobne informoval kľúčových európskych lídrov – britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona aj nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Ukrajina nesmie prehrať
Tusk okrem toho upozornil na nebezpečenstvo snáh o rýchle diplomatické riešenia za každú cenu. Vyjadril vážne obavy z iniciatív, ktoré by viedli k otvoreniu dialógu s Vladimirom Putinom bez toho, aby boli tieto kroky dopredu úzko koordinované so samotnou Ukrajinou.
Na záver opätovne zdôraznil, že Európa musí vo vojenskej a politickej podpore Kyjeva vytrvať.
„V tejto vojne sme na strane Ukrajiny. Ukrajina túto vojnu nesmie prehrať, Rusko ju nesmie vyhrať,“
uzavrel predseda poľskej vlády.