Zvolenskí kriminalisti zadržali 25-ročného cudzinca, ktorý pripravil 69-ročnú seniorku o viac ako 100-tisíc eur. Podvodník ženu zlákal na falošné investovanie cez sociálne siete a o peniaze ju obral postupne v priebehu niekoľkých mesiacov. Policajti ho chytili priamo pri preberaní ďalšej hotovosti, súd ho však napriek tomu nechal na slobode.
Čo je dôležité
- Zadržaný páchateľ: Zločinu podvodu čelí 25-ročný cudzí štátny príslušník.
- Výška škody: 69-ročná seniorka prišla od marca do júna o viac ako 100 000 eur.
- Taktika podvodu: Falošný poradca presvedčil obeť na inštaláciu aplikácie a neustále žiadal ďalšie vklady na „výhodné investovanie“.
- Rozhodnutie súdu: Kriminalisti chytili muža priamo pri čine, no Okresný súd vo Zvolene ho prepustil a bude stíhaný na slobode.
O rozsiahlom podvode informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Celý prípad sa začal nenápadne, keď 69-ročná žena zareagovala na inzerát sľubujúci mimoriadne výhodné investovanie.
Nekonečné vklady a falošná aplikácia
Dôverčivá seniorka sa následne telefonicky spojila so svojím údajným investičným poradcom, ktorý plne prevzal kontrolu nad jej krokmi v digitálnom priestore a prinútil ju stiahnuť si do mobilného telefónu ním odporúčanú aplikáciu.
„Telefonicky sa spojila so svojim ´investičným poradcom´, ktorý ju postupne inštruoval, kde a koľko peňazí vložiť. Neustále ju síce ubezpečoval, že jej výnosy narastajú, no žiadal vkladať stále ďalšie a ďalšie prostriedky,“
podotkla vo svojom vyhlásení polícia.
Od konca marca 2026 až do začiatku júna takto oklamaná žena postupne poslala alebo osobne odovzdala páchateľom astronomickú sumu presahujúcu 100-tisíc eur.
Zadržanie pri čine a prekvapivý verdikt
Pátranie zvolenských kriminalistov napokon viedlo k úspechu. Policajti 25-ročného cudzinca prekvapili a zadržali priamo vo chvíli, keď od obete preberal ďalšiu hotovosť.
„Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu podvodu a zároveň spracoval podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie,“
dodala polícia k policajnej fáze prípadu. O ďalšom osude obvineného následne rozhodoval Okresný súd vo Zvolene. Ten podnet na väzbu neakceptoval a rozhodol, že obvinený muž bude stíhaný na slobode.