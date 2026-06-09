Minister školstva Tomáš Drucker sa opätovne ospravedlnil za technické problémy nového systému ePrihlášok, no definitívne odmieta návrat k starému spôsobu. V reakcii na neúspešný pokus opozície o jeho odvolanie zdôraznil, že tohtoročné prijímacie konanie na stredné školy bolo férovejšie a systém napriek technickým nedostatkom neskolaboval.
Čo je dôležité
- Neotvorená schôdza: Poslancom sa v utorok pre neuznášaniaschopnosť dvakrát nepodarilo otvoriť schôdzu k odvolávaniu ministra, pokračovať sa bude v stredu.
- Obrana ePrihlášok: Podľa ministra sa 80 percent žiakov dostalo na prioritnú školu a viac ako 10 600 detí sa vďaka novinke vyhlo odvolávaciemu procesu.
- Hĺbkový audit: Ministerstvo školstva nariadilo pre problémy portálu audit, no minister kolaps systému rázne odmieta.
- Výhrady opozície: KDH, PS a Hnutie Slovensko kritizujú technické zlyhania a prekáža im, že o výbere školy rozhoduje centrálny automat na základe starého poradia.
O aktuálnej situácii okolo prihlasovania na stredné školy informoval šéf rezortu školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po tom, čo sa v pléne parlamentu nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu iniciovanú opozíciou.
Audit áno, návrat späť nie
Minister školstva v súvislosti s technickými problémami portálu nariadil hĺbkový audit. Pripustil, že chyby sa mali odhaliť skôr, no odmieta tvrdenia o kolapse a zdôrazňuje, že rodičia sa na ePrihlášky môžu spoľahnúť. Zároveň pripomenul, že elektronizácia je záväzkom z plánu obnovy, ktorý vznikol ešte za predchádzajúcej vlády.
„Všetky lehoty a všetky pravidlá zostali zachované a prijímacie konanie nemalo absolútne žiaden procesný problém,“
povedal Drucker s tým, že rozumie stresu detí a obavám rodičov, no odmieta ich zneužívanie zo strany opozície. Nový systém podľa neho dokáže prepájať údaje, čo starý model nedokázal. Argumentuje tiež tým, že viac ako 10 600 žiakov by bolo podľa pravidiel fungujúcich do minulého roka odkázaných na druhé kolo skúšok alebo odvolávanie, čomu nový systém predišiel.
Opozícia kritizuje drahý automat
Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva podali opozičné subjekty KDH, Progresívne Slovensko (PS) a Hnutie Slovensko. Keďže plénum v utorok nebolo uznášaniaschopné, rokovanie sa presunulo na stredu ráno.
Opozícia vyčíta ministrovi nielen technické zlyhania, pre ktoré označila systém za drahý, zbytočný a neotestovaný, ale kritizuje aj samotnú filozofiu ePrihlášok. Kľúčovou výhradou je fakt, že o tom, na ktorú školu úspešné dieťa reálne nastúpi, rozhoduje po novom centrálny vyhodnocovací automat. Ten sa riadi výhradne na základe poradia škôl, ktoré bolo v systéme zadané mesiace vopred.