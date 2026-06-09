Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil odsudzujúci rozsudok pre bývalého predsedu SNS a exprimátora Žiliny Jána Slotu. Trestné stíhanie v kauze nepriamej korupcie bolo zastavené z dôvodu premlčania. Známy politik si rozhodnutie osobne vypočuť neprišiel, no naďalej má zákonnú možnosť trvať na riadnom prejednaní svojej veci.
Čo je dôležité
- Rozhodnutie súdu: Najvyšší súd (NS) SR v utorok zrušil prvostupňový trest a zastavil trestné stíhanie Jána Slotu z dôvodu premlčania.
- Právo obžalovaného: Ján Slota môže do troch dní od doručenia uznesenia vyhlásiť, že trvá na prejednaní veci, čím by stíhanie pokračovalo.
- Podstata kauzy: Obžaloba tvrdila, že u exsudcu Pavla Polku vybavoval zmiernenie trestu pre muža odsúdeného prvostupňovým súdom.
- História rozsudkov: Špecializovaný trestný súd (ŠTS) uložil Slotovi podmienečné tresty už v rokoch 2023 aj 2024.
O najnovšom vývoji v dlhoročnej justičnej kauze rozhodol Najvyšší súd SR. Hoci je stíhanie oficiálne zastavené pre premlčanie skutku, prípad sa nemusí definitívne skončiť. Závisí to od samotného obžalovaného, ktorý obvinenia dlhodobo odmieta a obžalobu označuje za postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.
Premlčanie a možnosť pokračovania
Predseda senátu Najvyššieho súdu po zrušení odsudzujúceho trestu jasne definoval ďalšie možné právne kroky.
„Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok prípustný nie je, avšak v trestnom stíhaní sa bude pokračovať, ak obžalovaný vyhlási do troch dní odvtedy, čo mu bude uznesenie o zastavení trestného stíhania oznámené, že na prejednávaní veci trvá,“
uviedol v poučení predseda senátu. Bývalý šéf národniarov Ján Slota sa na utorkovom verejnom zasadnutí osobne nezúčastnil.
Dva podmienečné tresty v minulosti
Podľa obžaloby sa mal Slota na žilinskom krajskom súde angažovať v prospech muža, ktorý bol odsúdený na nepodmienečný trest. U bývalého sudcu Pavla Polku mu mal v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku.
Prípadom sa v minulosti opakovane zaoberal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. V roku 2024 uznal Slotu za vinného z nepriamej korupcie a odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na štyri roky. Proti tomuto rozhodnutiu vtedy obhajoba aj prokurátor podali odvolanie priamo v súdnej sieni.
ŠTS pritom v tejto kauze rozhodoval aj o rok skôr. V júni 2023 odsúdil Slotu na rovnaký dvojročný podmienečný trest, avšak iba za zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa vtedy podľa súdu nepodarilo preukázať pre nedostatok jednoznačných dôkazov. Najvyšší súd však tento prvý rozsudok následne zrušil s odôvodnením, že prvostupňový súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami a dospel k nelogickým záverom.