Slovensko sa pripravuje na príchod silných búrok, ktoré od utorkového poludnia zasiahnu takmer celé územie krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti zverejnil detailné bezpečnostné odporúčania ministerstva vnútra. Odborníci upozorňujú, ako sa chrániť v domácnosti, na horách či počas šoférovania, aby ste predišli ohrozeniu života a majetku.
Čo je dôležité
- Kde platia výstrahy: Búrky hrozia v utorok od obeda vo všetkých okresoch okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. V stredu sa pridajú výstrahy pred dažďom.
- Bezpečnosť v domácnosti: Počas búrky treba zatvoriť okná a dvere, zdržiavať sa ďalej od zásuviek či vodovodu a zabezpečiť zvieratá i voľné predmety na záhrade.
- Pobyt vonku a v horách: Vyhnite sa otvoreným priestranstvám, stromom, vodným plochám a neschovávajte sa do altánkov či pod autobusové zastávky.
- Pravidlá v aute: Počas jazdy z auta zbytočne nevystupujte, vyhnite sa však zaplaveným cestám a neparkujte pod stromami či bilbordmi.
O výstrahách a bezpečnostných pokynoch informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Odborníci počítajú s mimoriadne intenzívnymi prejavmi počasia. Očakáva sa prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nebezpečné nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krupobitie.
Ak vás búrka zastihne v prírode
Rezort vnútra dôrazne upozorňuje, že v exteriéri sa treba vyhýbať labilným prekážkam, vysokým budovám a v žiadnom prípade nesedieť pod stromami. Špeciálne a veľmi prísne pravidlá platia pre turistov, ktorých nepriaznivé počasie zastihne v horách.
„Ak vás búrka zastihla v horách, opustite voľné priestranstvo, zdržiavajte sa čo najnižšie, najlepšie je dať sa do podrepu na izolačnú podložku (napríklad batoh, karimatka). Zbavte sa a vzdiaľte sa od kovových predmetov (skoby, oceľové laná, reťaze, rebríky). Vyhýbajte sa korytám potokov, nebežte, nebicyklujte, nechytajte ryby, nekúpte sa, vypnite mobilný telefón, odložte dáždnik a nenoste nad úrovňou hlavy žiadne predmety, kde je kov,“
radí ministerstvo vnútra. Bezpečná vzdialenosť medzi osobami vonku by mala byť aspoň tri metre a zvýšenú pozornosť treba venovať spadnutým drôtom a elektrickým stĺpom.
Opatrnosť na cestách
V prípade, že vás búrka zastihne v aute, platí základné pravidlo – z vozidla netreba vystupovať, keďže funguje ako Faradayova klietka. Jazdiť by sa však malo mimoriadne opatrne, pričom prioritou je vyhnúť sa zaplaveným úsekom. Nenaložené a ľahké vozidlá by sa mali vyhýbať otvoreným priestranstvám pre riziko silného vetra.
„Neparkujte ani sa nezdržiavajte pod stromami, staršími budovami, stĺpmi elektrického vedenia, billboardmi ani pri labilných prekážkach. Pokiaľ auto zasiahne strom alebo konár, alebo ak ste v aute, ktoré zalieva voda, vystúpte, nájdite si vyvýšené miesto a privolajte pomoc v tiesni prostredníctvom európskeho čísla tiesňového volania 112,“
poukázalo ministerstvo na správny postup v krízových situáciách na cestách.