Slovenské poľnohospodárstvo bojuje s obrovským suchom a prehlbujúcou sa mliečnou krízou. Vláda sľubuje farmárom pomoc, ústupky v dotáciách a zachovanie miliónovej štátnej podpory. Premiér Robert Fico to vyhlásil počas otvorenia 15. ročníka výstavy Celoslovenské dni poľa v Dolnej Krupej, pričom v súvislosti s krízou ostro skritizoval pasivitu Európskej komisie.
Čo je dôležité
- Dve hlavné krízy: Sektor aktuálne najviac ohrozuje extrémne sucho a mliečna kríza.
- Pomoc farmárom: Agrorezort má realizovať právne ústupky v dotáciách a navýšiť financie na závlahy.
- Garancia štátu: Konsolidácia sa nedotkne štátnej pomoci, v rozpočte zostane pre poľnohospodárov 60 až 70 miliónov eur.
- Spoločná politika: Slovensko odmieta zastropovanie priamych platieb pre veľké farmy a hľadá podporu v rámci krajín V4.
O nevyhnutnej pomoci pre agrosektor hovoril predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) priamo na pôde podujatia Celoslovenské dni poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. Rezort pôdohospodárstva musí podľa neho urobiť všetky dostupné opatrenia na elimináciu vplyvov sucha.
Ústupky pre sucho a kritika Bruselu
Premiér považuje za potrebné, aby ministerstvo v nadväznosti na aktuálne klimatické problémy realizovalo všetky možné právne ústupky voči poľnohospodárom v oblastiach dotácií a ich podpory. Zdôraznil tiež možnosť navýšenia alokácie financií do výziev týkajúcich sa závlahových systémov.
„Právna úprava to umožňuje. Je správne, že sa vláda obrátila na Európsku úniu, pokiaľ ide o využitie rezervného fondu EÚ,“
skonštatoval Fico. V súvislosti so súbežnou mliečnou krízou však poukázal na pasivitu Európskej komisie a tlmočil jasný postoj Slovenska k budúcemu európskemu rozpočtu. Domáca vláda chce, aby bola poľnohospodárska politika samostatná a rázne odmieta európske snahy o zastropovanie priamych platieb.
„Určite sme proti zastropovaniu samotných priamych platieb, toto odmietame a najmä pripomíname Európskej únii a Európskej komisii, že Slovensko je postavené na väčších farmách, väčších celkoch,“
doplnil premiér s tým, že plánuje osloviť krajiny V4 k zaujatiu spoločnej vyjednávacej pozície.
Milióny v rozpočte a podpora škôl
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) prítomných ubezpečil, že vládna konsolidácia verejných financií sa nedotkne štátnej schémy pomoci v rámci agrosektora.
„Každý rok sa v rozpočte nachádzajú finančné prostriedky pre sektor na úrovni 60 - 70 miliónov eur,“
podotkol minister a zároveň vyzdvihol čerpanie peňazí z programu rozvoja vidieka.
Podporu poľnohospodárstvu, predovšetkým v oblasti vzdelávania, deklaroval aj predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Pripomenul záchranu strednej odbornej školy v Trnave či investície do školy v Rakoviciach. Zdôraznil, že tradičné povolania, ktoré sú chrbticou ekonomiky, budú mať v kraji vždy plnú pozornosť.
Stovky odrôd na desiatkach hektárov
Samotná výstava Celoslovenské dni poľa sa tento rok rozprestiera na pôsobivej ploche 32 hektárov. Návštevníkom sa na nej prezentuje 118 spoločností s poľnohospodárskou technikou a ďalších 47 firiem zameraných na odrody, ochranu a výživu rastlín.
„Na výstavnom poli je vysiatych 720 prezentačných políčok, ktoré sme tu zakladali od minulého roka, a na týchto políčkach sa prezentuje 540 odrôd,“
priblížil pre TASR hlavný manažér podujatia Peter Hudec. Súčasťou atraktívneho programu, ktorý potrvá do stredy, sú aj ukážky traktorov na dvoch polygónoch či tradičné súťaže v orbe koňmi.