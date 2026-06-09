Vládna koalícia neprechádza krízou, ide len o náročnejšie hľadanie kompromisov a bežný politický život. Vyhlásili to na utorkovej tlačovej konferencii predstavitelia strany Smer-SD. Kým šéf poslaneckého klubu Ján Richter vysvetľoval odkladanie niektorých zákonov z dielne SNS, podpredseda parlamentu Tibor Gašpar ostro skritizoval opozíciu. Zároveň potvrdil, že koalícia chystá legislatívu, ktorá na Slovensku definitívne zamedzí uznávaniu homosexuálnych manželstiev uzavretých v zahraničí.
Čo je dôležité
- Žiadna kríza: Smer-SD odmieta tvrdenia opozície o rozklade koalície. Priznáva však, že hľadanie kompromisov je po odchodoch niektorých poslancov z klubov zložitejšie.
- Osud návrhov SNS: Poslanecké návrhy národniarov, na ktorých zatiaľ nie je dohoda, sa odložia až do momentu schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok.
- Nová legislatíva: Koalícia pripravuje vykonávacie predpisy k ústave, ktoré znemožnia uznávanie zahraničných sobášov párov rovnakého pohlavia na slovenských matrikách.
- Kritika opozície: Predstavitelia Smeru-SD označili neustále odvolávanie členov vlády za zdehonestovaný nástroj a kritizujú snahy lídra PS o spájanie menších strán.
O aktuálnej situácii v parlamente a vnútri vládnej koalície informoval šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter. Podľa jeho slov je programové vyhlásenie vlády plne rešpektované a nemenné, pričom všetky súčasné zdržania v parlamente sú len prirodzenou súčasťou politických vyjednávaní.
Zložitejšie hľadanie zhody
Richter pripomenul, že v poslaneckých kluboch SNS a Hlas-SD sa vyskytli problémy spojené s odchodmi poslancov, ktoré sa však podarilo vyriešiť tak, aby koalícia nestratila parlamentnú väčšinu. Priznal však, že situácia si vyžaduje intenzívnejšiu komunikáciu.
„O to je zložitejšie teraz v tejto zostave hľadanie kompromisov, nejakého konsenzu, pretože je nevyhnutné rokovať častejšie s jednotlivcami, prípadne aj s novými subjektmi, myslím tým stranu Vidiek. Pokiaľ nedospejeme ku kompromisu, rozhodnutia, prípadne hlasovanie, odkladáme na neskorší termín a pokračujeme vo vyjednávaní. To nie je kríza, to je hľadanie kompromisu, to je bežná každodenná koaličná práca, ktorá je a ďalej bude pokračovať,“
zdôraznil Richter. Dodal, že poslanecké návrhy koaličnej SNS podporia, ak dôjde k dohode. V opačnom prípade si budú musieť počkať na schválenie štátneho rozpočtu, aby bolo jasné, či je na ne finančné krytie.
Opozičná archa a stopka pre manželstvá
Predstavitelia najsilnejšej vládnej strany nešetrili kritikou na adresu opozície, ktorej podľa nich zostal jediný „zdehonestovaný“ nástroj – neustále odvolávanie členov vlády. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar reagoval aj na snahu lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku spojiť menšie strany do takzvanej archy.
„Ak dnes prichádzajú opoziční politici s príbehom o Noemovi a o nejakej biblickej arche, tak sa treba najprv aj jasne vyjadriť a pomenovať si, kto predstavuje archu a kto predstavuje potopu,“
vyhlásil Gašpar s odkazom na to, že predchádzajúca vláda nechala na Slovensku podľa neho potopu v podobe rozvrátených verejných financií a nezvládnutej migrácie. Smer-SD zároveň kritizuje predstavu možnej spoločnej vlády PS a KDH.
V závere tlačovej konferencie Gašpar avizoval aj dôležitú legislatívnu zmenu z dielne Smeru-SD. Ide o prípravu novelizácie zákonov, ktoré sú odvodené od Ústavy SR v súvislosti s definovaním manželstva. Túto iniciatívu nedávno spomínal aj premiér Robert Fico, ktorý žiada prijatie vykonávacích predpisov, aby bolo legislatívne úplne jasné a nespochybniteľné, že homosexuálne páry zosobášené v zahraničí sa nemôžu domáhať uznania svojho zväzku na slovenských matrikách.