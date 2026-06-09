Vo veku 80 rokov zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Marián Haľko. Jeho úmrtie v pléne parlamentu oznámil poslanec Dušan Jarjabek, pričom si ho zákonodarcovia následne uctili minútou ticha. Zosnulý politik v minulosti zastupoval v parlamente stranu ĽS-HZDS a podieľal sa aj na vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Čo je dôležité
- Úmrtie: Bývalý poslanec Marián Haľko zomrel vo veku 80 rokov.
- Politická kariéra: V parlamente pôsobil za stranu ĽS-HZDS a bol členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
- Spomienka: V parlamente jeho úmrtie pripomenul poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD), na čo snemovňa reagovala minútou ticha.
Aktívny pri zrode republiky
O smutnej správe informoval poslanec Dušan Jarjabek, ktorý počas zasadnutia pléna Národnej rady pripomenul Haľkove politické pôsobenie a zároveň vyjadril úprimnú sústrasť jeho rodine i blízkym.
„Haľko bol jedným z tých, ktorí sa aktívne podieľali na vzniku SR,“
vyzdvihol Jarjabek zásluhy zosnulého politika z 90. rokov.
Marián Haľko sa narodil 6. júna 1945 v obci Kapušany v okrese Prešov. Počas svojej aktívnej politickej kariéry zastupoval v Národnej rade Slovenskej republiky farby strany ĽS-HZDS. Vo svojom parlamentnom pôsobení sa venoval najmä regionálnej politike a chodu štátu, pričom zastával funkciu člena Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.