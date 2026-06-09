Český minister kultúry Oto Klempíř predloží už na najbližšom rokovaní vlády budúci pondelok návrh zákona, ktorý má zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Členovia kabinetu budú zároveň diskutovať o sume, ktorú Českej televízii (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) vyčlenia zo štátneho rozpočtu. Premiér Andrej Babiš pritom zdôraznil, že vláda nechce médiá verejnej služby ovládnuť. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.
Čo je dôležité
- Minister kultúry Oto Klempíř predloží v pondelok návrh zákona meniaci financovanie ČT a ČRo.
- Vláda bude v pondelok diskutovať o sume, ktorú obe médiá dostanú zo štátneho rozpočtu; má obsahovať inflačnú doložku.
- Premiér Andrej Babiš tvrdí, že vláda nechce médiá ovládnuť ani zasahovať do ich obsahu.
- Generálni riaditelia ČT a ČRo namietajú a obávajú sa o nezávislosť; podľa nich konkrétna suma na stretnutí nezaznela.
Babiš: Nechceme médiá ovládnuť
Premiér o výsledkoch rokovania koalície s generálnymi riaditeľmi ČT a ČRo informoval v utorok na sieti X. Odmietol, že by vláda chcela zasahovať do médií.
„Nechceme hovoriť do obsahu alebo tieto médiá ‚ovládnuť‘, ako sa nám nielen opozícia stále snaží podsúvať. Cieľom je, aby už občanom nechodili účty za službu, ktorú sami nevyužívajú. Taký systém dával zmysel pred 35 rokmi, keď ľudia na výber nemali,“
uviedol Babiš. Zopakoval, že iným spôsobom než koncesionárskymi poplatkami sú verejnoprávne médiá v súčasnosti financované v 17 krajinách EÚ.
O konkrétnej sume rozhodne vláda v pondelok
O výške podpory pre obe médiá majú ministri diskutovať budúci pondelok na rokovaní vlády. „Nech už bude výsledok akýkoľvek, bude pre obe médiá férová a predvídateľná, pretože bude obsahovať inflačnú doložku,“ dodal Babiš.
Minister kultúry po stretnutí uviedol, že koalícia nechce, aby médiá boli vo finančnej neistote. „Oni k žiadnej ujme neprídu, ani to nie je naším plánom. Financovanie bude urobené tak, aby bolo všetko vysporiadané veľmi korektne,“ podotkol Klempíř. O konkrétnej čiastke však hovoriť nechcel. Ako uviedli generálni riaditelia ČT a ČRo Hynek Chudárek a René Zavoral, suma nebola témou ani na samotnej schôdzke.
Riaditelia ČT a ČRo sa obávajú o nezávislosť
Podľa riaditeľov stretnutie nebolo o možnej dohode – údajne im bolo len oznámené, že v pondelok bude predložený zákon.
„O poplatkoch dnes vôbec nebola reč, napriek tomu, že sme to čakali... Ak bude zmena financovania a bude nejaký plán B, musíme ho čo najlepšie pripraviť, aby neohrozil fungovanie inštitúcií. Výška peňazí, ktoré dostaneme, by mala byť rovnaká, ale to je náš pocit, nevieme, čo bude v pondelok na vláde,“
opísal dojmy z rokovania Chudárek. Zavoral dodal, že sa stále snaží predkladať argumenty, aby sa nerušilo niečo, čo podľa jeho slov funguje.
„Utvrdzovanie, že nejde o akékoľvek ovládnutie médií verejnej služby, sme počuli niekoľkokrát. Nechcem to komentovať. Ja mám za to, že súčasný systém garantuje nezávislosť a myslím si, že pri tom novom systéme – zatiaľ v návrhu, ako sme ho počuli – to tak nie je,“
zdôraznil Zavoral. Klempíř zopakoval, že stále verí v presadenie zmeny od 1. januára budúceho roka. Podľa Chudárka to však do tohto termínu nie je možné stihnúť.
Spor o budúcnosť financovania ČT a ČRo tak smeruje na pondelkové rokovanie vlády, kde sa má rozhodnúť o konkrétnej sume zo štátneho rozpočtu. Zatiaľ čo koalícia trvá na zrušení koncesionárskych poplatkov a odmieta obavy z ovládnutia médií, ich generálni riaditelia naďalej presadzujú zachovanie súčasného systému, ktorý podľa nich garantuje nezávislosť.