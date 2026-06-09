Kapitula Radu Bieleho orla predložila poľskému prezidentovi Karolovi Nawrockému oficiálne stanovisko k možnému odobratiu najvyššieho štátneho vyznamenania ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému. Dôvodom tohto rázneho kroku je Zelenského nedávne rozhodnutie udeliť jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov odkazujúci na kontroverznú UPA, čo v susednom Poľsku okamžite vyvolalo vlnu ostrej kritiky.
Čo je dôležité
- Konečné rozhodnutie: Stanovisko kapituly zatiaľ nie je verejné, definitívne rozhodnutie o odobratí radu prijme prezident Karol Nawrocki.
- Dôvod sporu: Zelenskyj koncom mája udelil jednej z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl názov „Hrdinovia UPA“.
- Historická trauma: Príslušníci UPA a OUN podľa historikov zavraždili v rokoch 1943 až 1944 na Volyni približne 50- až 60-tisíc Poliakov.
- Zisk vyznamenania: Zelenskyj dostal Rad Bieleho orla len v apríli 2023 od vtedajšieho prezidenta Andrzeja Dudu.
O odovzdaní stanoviska informoval hovorca poľského prezidenta Rafal Leskiewicz prostredníctvom sociálnej siete X. Pondelkové mimoriadne zasadnutie kapituly bolo zvolané práve v reakcii na krok Volodymyra Zelenského. Samotný poľský prezident Karol Nawrocki následne navrhol zaradiť otázku odobratia vyznamenania na program jej rokovania.
Diplomatické snahy o upokojenie
Napätá situácia medzi Varšavou a Kyjevom už vyvolala aj diplomatickú odozvu. Minulý týždeň vo Varšave rokoval šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov, ktorý sa stretol s predstaviteľmi poľskej vlády, prezidentskej kancelárie aj tamojšej diplomacie.
Podľa vyjadrení poľskej strany ukrajinskí predstavitelia deklarovali záujem o konštruktívny dialóg a plne si uvedomujú obrovskú citlivosť tejto historickej témy v poľskej spoločnosti.
Výzvy na zdržanlivosť
K eskalujúcemu sporu sa podľa agentúry PAP vyjadril aj predseda poľského Sejmu Wlodzimierz Czarzasty. Hoci rozhodnutie ukrajinského prezidenta priamo označil za nesprávne, zároveň vyzval obe strany na zdržanlivosť, aby sa konflikt ďalej neprehlboval.
Czarzasty pripomenul, že akékoľvek ďalšie odvetné kroky by mohli mimoriadne negatívne ovplyvniť vzájomné vzťahy, a to najmä v čase stále pokračujúcej vojny na Ukrajine.
Podľa platných poľských zákonov môže hlava štátu odobrať štátne vyznamenanie z vlastnej iniciatívy po získaní stanoviska príslušnej kapituly alebo priamo na jej návrh. Rad Bieleho orla je historicky najstarším a najvýznamnejším poľským štátnym vyznamenaním, ktoré bolo Zelenskému udelené za zásluhy o rozvoj vzťahov, podporu demokracie a obranu ľudských práv.