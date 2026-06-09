Železničná doprava na Slovensku čelí v poslednom období sérii mimoriadnych udalostí, ku ktorým patria nehody i nebezpečné prejazdy vlakov na červenú. Napriek týmto incidentom zostávajú vlaky najbezpečnejším spôsobom hromadnej dopravy. Odborníci však varujú, že pre elimináciu ľudských zlyhaní musí štát výrazne urýchliť zavádzanie moderných európskych bezpečnostných systémov ETCS a dbať na odbornú prípravu rušňovodičov.
Čo je dôležité
- Opakované incidenty: K nedávnym nebezpečným udalostiam na železnici patrí nehoda v Krpeľanoch či mimoriadna udalosť v Bernolákove.
- Zavádzanie ETCS: Európsky systém dokáže pri zlyhaní rušňovodiča automaticky zasiahnuť a zabrániť vzniku nehody.
- Nedostatok personálu: Zmiernenie nárokov na technické vzdelanie rušňovodičov pomohlo naplniť stavy, no otvorilo diskusiu o ich odbornej pripravenosti.
O bezpečnosti na slovenských tratiach informoval TASR prodekan pre vedu a výskum Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Jozef Gašparík. Séria nedávnych udalostí, kedy rušňovodiči nerešpektovali návestidlo zakazujúce jazdu, prirodzene vyvoláva otázky verejnosti. Odborník však upozorňuje, že pri hľadaní príčin sa treba vyhnúť zjednodušeným záverom a vychádzať z vyšetrovaní.
„Bezpečnosť železničnej prevádzky je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov. Popri technickom stave infraštruktúry a vozidiel zohrávajú významnú úlohu organizácia prevádzky, pracovné zaťaženie zamestnancov, kvalita výcviku a ľudský faktor. Väčšina závažných mimoriadnych udalostí vzniká kombináciou viacerých okolností, nie jedinou príčinou,“
priblížil Gašparík.
Záchranná brzda z Európy
Osobitnú pozornosť si podľa neho zasluhujú práve prípady prejazdu návestidla zakazujúceho jazdu. Ide totiž o jedno z najzávažnejších prevádzkových rizík, ktoré aktuálne sledujú všetky európske železnice.
„Práve preto sa v Európe zavádzajú systémy ETCS, ktoré dokážu v prípade chyby rušňovodiča automaticky zasiahnuť a zabrániť vzniku nehody,“
dodal prodekan na margo nevyhnutnej modernizácie zabezpečovacích zariadení, ktorá by mala na Slovensku nabrať rýchlejšie tempo.
Zmiernené nároky na rušňovodičov
Ďalším dielom do skladačky bezpečnosti je personálna otázka. Železničná doprava dlhodobo zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. V minulosti boli na výkon profesie rušňovodiča kladené vyššie požiadavky na odborné technické vzdelanie, čo sa však v záujme riešenia personálnej krízy zmenilo.
„Ich zmiernenie pomohlo riešiť personálny nedostatok, zároveň však otvorilo odbornú diskusiu o zachovaní potrebnej úrovne technických vedomostí a profesijnej pripravenosti nových zamestnancov. Treba však zdôrazniť, že k zlyhaniu môže dôjsť aj pri skúsených rušňovodičoch, preto nemožno príčiny nehôd zužovať iba na otázku kvalifikácie,“
vysvetlil Gašparík s tým, že riešením do budúcnosti je najmä kombinácia kvalitne pripraveného personálu, modernej infraštruktúry a pokročilých systémov zabezpečenia jazdy.