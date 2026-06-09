Čínsky prezident Si Ťin-pching a severokórejský vodca Kim Čong-un ohlásili počas utorkových rokovaní v Pchjongjangu začiatok novej kapitoly vo vzájomných vzťahoch. Lídri sa dohodli na masívnom rozšírení spolupráce od ekonomiky až po obranu. Počas prvej návštevy čínskej hlavy štátu za posledných sedem rokov sa však obaja demonštratívne vyhli akejkoľvek verejnej zmienke o kontroverznom jadrovom programe KĽDR.
Čo je dôležité
- Rozšírenie spolupráce: Dohoda sa týka posilnenia väzieb v politike, ekonomike, kultúre, vede aj obrane.
- Zriedkavá návšteva: Si Ťin-pching pricestoval na dvojdňovú štátnu návštevu Severnej Kórey prvýkrát od roku 2019.
- Tabu téma: Ani jedna zo strán verejne nespomenula severokórejský jadrový program či medzinárodné sankcie.
O detailoch stretnutia informovala severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA, ktorej správu prevzali agentúry Reuters a DPA. Podľa zverejnených informácií sa lídri zhodli na prehĺbení strategickej komunikácie, a to najmä prostredníctvom budúcich návštev vysokopostavených úradníkov oboch krajín.
Kultúrny program a priateľstvo
Diplomatická návšteva sa niesla v znamení utužovania tradičného spojenectva. Čínsky prezident Si Ťin-pching sa spolu s prvou dámou Pcheng Li-jüan, Kim Čong-unom a jeho manželkou zúčastnil na veľkolepom umeleckom predstavení v metropole KĽDR. Na podujatí zazneli čínske aj severokórejské piesne, ktoré mali zdôrazniť hodnotu a blízkosť priateľstva medzi oboma štátmi.
Zároveň Kim zorganizoval pre delegáciu z Pekingu slávnostný pondelkový banket.
„Teším sa zo zdieľaného priateľstva a chcem vyjadriť vďaku za nadšené privítanie,“
uviedol podľa štátnych médií vo svojom prejave na bankete čínsky prezident.
O jadrových zbraniach mlčali
Agentúra DPA v súvislosti s udalosťou upozorňuje na dôležitý detail. Hoci obaja lídri hovorili o obrane a novej kapitole, kritické otázky vrátane jadrového programu Severnej Kórey vo svojich verejných vyhláseniach zámerne vynechali.
Práve Peking zostáva kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre izolovanú Severnú Kóreu. Tá čelí prísnym medzinárodným sankciám za vývoj balistických rakiet a dlhodobé porušovanie rezolúcií OSN. Zriedkavá návšteva čínskeho lídra sa končí v utorok, kedy má Si Ťin-pching z Pchjongjangu odcestovať naspäť do vlasti.