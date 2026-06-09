Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vydal varovanie pred novou phishingovou kampaňou, ktorá sa snaží odcudziť prihlasovacie údaje k e-mailovým schránkam. Útočníci sa zameriavajú predovšetkým na súkromné firmy a štátne inštitúcie, pričom využívajú podvodné e-maily upozorňujúce na údajnú expiráciu hesla.
Čo je dôležité
- Hlavný cieľ: Kampaň je zameraná primárne na súkromné spoločnosti a štátne inštitúcie s cieľom získať prístup do ich e-mailových schránok.
- Taktika útočníkov: Rozposielajú e-maily o vypršaní platnosti hesla, paradoxne však od obete žiadajú, aby si pôvodné heslo ponechala.
- Obrana: NBÚ odporúča neklikať na odkazy v e-mailoch, dodržiavať digitálnu hygienu a aktivovať si viacfaktorovú autentifikáciu.
O nebezpečnej aktivite v kybernetickom priestore informoval Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom sociálnej siete. Útočníci na šírenie podvodných správ zneužívajú už kompromitované, no na prvý pohľad legitímne e-mailové adresy, čo môže adresátov ľahko zmiasť.
Nelogická požiadavka v texte
Odborníci z úradu upozorňujú na netypickú štylizáciu samotného textu v podvodných správach. Hoci sa e-mail tvári ako štandardné upozornenie na exspiráciu hesla, pokyny v ňom nedávajú z hľadiska bezpečnosti zmysel.
„Predmetná kampaň sa šíri prostredníctvom e-mailov s tematikou upozornení na vypršanie platnosti hesla k poštovej schránke a text správy používateľa vyzýva na reakciu. Útočníci falošné varovania rozposielajú z legitímnych, avšak kompromitovaných adries. Text je netypicky štylizovaný - správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v dvoch krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti,“
uviedol úrad v detailnom opise hrozby.
Ako sa chrániť pred útokom
Národné centrum kybernetickej bezpečnosti NBÚ v tejto súvislosti radí používateľom, aby v žiadnom prípade nevykonávali zmenu, aktualizáciu či predĺženie platnosti hesla klikaním na odkazy priamo v e-mailových správach. Kľúčové je dodržiavanie základnej e-mailovej hygieny, čo znamená nesťahovať neočakávané súbory a overovať dôveryhodnosť správ cez iné, bezpečné kanály.
Zároveň experti považujú za kriticky dôležitú aktiváciu viacfaktorovej autentifikácie (MFA) všade tam, kde to systémy podporujú. Aj v prípade, že by sa útočníkom podarilo vylákať prihlasovacie údaje, tento krok pre nich vytvorí zásadnú dodatočnú prekážku k ovládnutiu účtu.