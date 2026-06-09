Počet obetí ničivého pondelkového zemetrasenia s magnitúdou 7,8, ktoré zasiahlo Filipíny, stúpol na 37 mŕtvych. Ďalších minimálne 500 ľudí utrpelo zranenia a záchranári stále pátrajú po nezvestných. Prírodná katastrofa okrem ľudských životov ochromila aj infraštruktúru a na začiatku školského roka zasiahla vyše tri milióny detí.
Čo je dôležité
- Bilancia obetí: Úrady k utorkovému ránu evidujú 37 mŕtvych, 500 zranených a štyroch nezvestných.
- Najviac zasiahnuté oblasti: Najväčšie škody a straty na životoch hlási druhý najväčší ostrov Mindanao, predovšetkým provincia Sarangani a mesto General Santos.
- Ochromené školstvo: Zemetrasenie udrelo v prvý deň nového školského roka, výučbu museli bezpečnostne pozastaviť vo viac ako 6200 školách.
- Následné otrasy: Filipínski seizmológovia zaznamenali už 1100 dotrasov, ten najsilnejší dosiahol magnitúdu 6,7.
O aktuálnej situácii informovala agentúra DPA s odvolaním sa na miestny úrad pre mimoriadne situácie. Ostrovnú krajinu zasiahlo mimoriadne silné zemetrasenie, ktorého ničivé následky znásobili zosuvy pôdy.
Zosuvy pôdy a zničená infraštruktúra
Až 18 ľudí zahynulo pri zosuve pôdy vyvolanom otrasmi v provincii Sarangani a ďalších 12 v meste General Santos, ktoré zemetrasenie zasiahlo najtvrdšie. Štyri obete úrady hlásia aj z regiónu Davao a tri z provincie Južné Cotabato. Všetky tieto oblasti sa nachádzajú na druhom najväčšom filipínskom ostrove Mindanao.
Na ostrove sú hlásené rozsiahle materiálne škody. Na mnohých miestach je poškodená kľúčová infraštruktúra vrátane ciest a mostov. Otrasy výrazne zasiahli aj medzinárodné letisko v meste General Santos. Minister dopravy Giovanni Lopez potvrdil, že zemetrasenie tam poškodilo riadiacu vežu a terminály. Pristávacie dráhy síce zostali celistvé, letisko však muselo byť uzavreté. Obnovenie prevádzky pre komerčné lety očakávajú úrady do jedného týždňa.
Milióny detí zostali doma
Zemetrasenie zasiahlo krajinu v najhoršom možnom čase z pohľadu vzdelávania – presne v prvý deň nového školského roka. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) upozornil, že dôsledky katastrofy postihli viac ako 3,2 milióna žiakov.
„Výučba zostáva pozastavená vo viac ako 6200 verejných a súkromných školách, kým sa neuskutočnia bezpečnostné posudky,“
uviedol vo svojom stanovisku úrad OCHA k aktuálnemu stavu vzdelávacích zariadení.