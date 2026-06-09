Americký prezident Donald Trump potvrdil, že piloti amerického vrtuľníka Apache, ktorý sa zrútil neďaleko Hormuzského prielivu, sú v bezpečí. Šéf Bieleho domu po dramatických udalostiach na Blízkom východe zároveň vyhlásil, že Spojené štáty sú vo finálnej fáze dohody s Iránom, a potvrdil dočasné prerušenie útokov medzi Izraelom a Teheránom.
Čo je dôležité
- Zrútený vrtuľník: Neďaleko Hormuzského prielivu havaroval americký armádny vrtuľník Apache. Obaja piloti sú podľa Trumpa v poriadku a v bezpečí.
- Dohoda s Iránom: USA sú v záverečnej fáze vyjednávaní s Teheránom. Dohoda má zamedziť vývoju jadrových zbraní a do dvoch či troch dní otvoriť Hormuzský prieliv.
- Zastavenie bojov: Po vzájomných pondelkových útokoch sa Izrael a Irán podľa amerického lídra „nechajú na pokoji“ minimálne najbližší týždeň.
O udalostiach na Blízkom východe a nečakaných vyjadreniach amerického prezidenta informuje TASR na základe správ televízie Sky News a agentúry AP. Donald Trump sa k situácii obšírne vyjadril v New Yorku po skončení zápasu Národnej basketbalovej asociácie (NBA).
Pád Apache a dočasný pokoj zbraní
Okolnosti samotnej nehody amerického vrtuľníka zostávajú nateraz nejasné. Ako prvá priniesla informáciu s odvolaním sa na dva zdroje redakcia amerického denníka The New York Times (NYT). Iránske štátne médiá následne incident potvrdili bez poskytnutia ďalších podrobností.
Okrem uistenia o zdravotnom stave posádky americký prezident potvrdil, že telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Reagoval tak na vzájomné útoky medzi Izraelom a Iránom, ktoré podľa AP zasadili doteraz najväčšiu ranu krehkému aprílovému prímeriu.
„Dostal ranu a vrátil ju, a ja mu to nemôžem zazlievať. Ale ranu dostal, úder vrátil a teraz to ukončili. Takže sa jednoducho nechajú na pokoji ešte asi týždeň alebo tak nejako,“
okomentoval situáciu Trump s tým, že obe vojenské mocnosti na seba nebudú dočasne útočiť.
Prieliv by sa mal čoskoro otvoriť
Zásadný posun by mal podľa jeho slov nastať aj v dlhodobých strategických rokovaniach s Teheránom. Prezident potvrdil, že Spojené štáty sa nachádzajú vo finálnej fáze procesu, ktorého výsledkom bude kľúčová medzinárodná dohoda. Tá má podľa neho stopercentne garantovať, že Irán nezíska jadrové zbrane v žiadnej podobe.
„A Hormuzský prieliv sa otvorí hneď. Otvorí sa ihneď po podpísaní, čo by mohlo byť o dva alebo tri dni,“
dodal na záver šéf Bieleho domu k odblokovaniu kľúčovej námornej trasy.