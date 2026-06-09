Na väčšine územia Slovenska treba v utorok od obeda počítať s príchodom búrok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pred nepriaznivým počasím výstrahy prvého stupňa. Meteorológovia varujú najmä pred prudkými lejakmi, silným nárazovým vetrom a krupobitím, ktoré môžu spôsobiť menšie materiálne škody.
Čo je dôležité
- Platnosť výstrahy: Búrky hrozia v utorok od obeda na väčšine Slovenska.
- Výnimky: Výstrahy sa netýkajú iba východnej časti Košického a Prešovského kraja.
- Sprievodné javy: Očakáva sa prudký lejak (20 až 30 mm za 30 minút), nárazy vetra (65 až 85 km/h) a krúpy.
O zhoršení poveternostných podmienok informoval Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom oficiálnom webe. Búrková činnosť sa začne tvoriť v popoludňajších hodinách a zasiahne takmer všetky slovenské okresy s výnimkou úplného východu krajiny.
Varovanie pred lejakmi a vetrom
Podľa odborníkov zo SHMÚ nebudú búrky len lokálnou záležitosťou. Ústav počíta s intenzívnymi prejavmi počasia, ku ktorým patrí predovšetkým prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov v priebehu polhodiny. Situáciu navyše skomplikuje silný vietor, ktorého nárazy môžu dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu, a ojedinele aj padanie krúp.
Hoci ide o letné búrky, ktoré sú pre túto časť roka typické, meteorológovia nabádajú verejnosť k zvýšenej opatrnosti.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“
varovali meteorológovia vo svojom vyhlásení a odporučili ľuďom prispôsobiť svoje plány aktuálnej situácii.