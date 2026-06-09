Francúzsko a Nemecko definitívne zrušili kľúčový spoločný program vývoja nového európskeho stíhacieho lietadla. Ambiciózny vojenský projekt stroskotal na neprekonateľných nezhodách medzi zúčastnenými zbrojárskymi gigantmi. Lídri oboch krajín síce tento krok ľutujú, no zhodli sa na tom, že iné dôležité technologické časti spoločnej obrany budú naďalej pokračovať.
Čo je dôležité
- Koniec vývoja stíhačky: Projekt Future Combat Air System (FCAS), ktorý mal od roku 2017 nahradiť stroje Rafale a Eurofighter, v pôvodnej podobe končí pre spory medzi firmou Dassault Aviation a konzorciom Airbus.
- Zvyšok projektu žije: Jadro FCAS prežije. Bude fungovať ako takzvaná nervová sústava, ktorá do jedného celku prepojí už existujúce lietadlá a drony.
- Geopolitický kontext: Ukončenie projektu prichádza v piatom roku ruskej vojny proti Ukrajine a v čase obáv o bezpečnostné záväzky USA pod vedením Donalda Trumpa.
O neúspechu európskej zbrojárskej spolupráce informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Program FCAS bol dlhodobo vnímaný ako kľúčový test snáh Európy o užšiu integráciu v oblasti obrany. Miliardový projekt však od začiatku sprevádzali trenice medzi zúčastnenými firmami – francúzskou spoločnosťou Dassault Aviation a konzorciom Airbus, ktoré v projekte zastupuje Nemecko a Španielsko.
Lídri vzali realitu na vedomie
K neriešiteľnej situácii medzi nadnárodnými spoločnosťami museli zaujať priame stanovisko aj najvyšší štátni predstavitelia oboch krajín.
„Kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron dospeli k spoločnému záveru, že spoločnosti nebudú schopné nájsť zhodu pri budovaní spoločného bojového lietadla. Túto realitu berú na vedomie,“
uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ nemeckej vlády. Zánik projektu prichádza napriek tomu, že Friedrich Merz aj Emmanuel Macron opakovane verejne trvali na svojom odhodlaní dotiahnuť ho do úspešného konca a viedli o tom časté diskusie.
Nervová sústava ako náhrada
Berlín a Paríž sa napriek krachu vývoja samotnej stíhačky dohodli, že ostatné časti tohto rozsiahleho projektu budú pokračovať.
„Skutočné jadro FCAS má pokračovať ako európsky systém. Pôjde o nervovú sústavu, ktorá prepojí lietadlá, drony a ďalšie komponenty do integrovaného celku,“
opísal ďalší postup zástupca nemeckej vlády.
Úlohou francúzskeho a nemeckého ministerstva obrany na najbližšom stretnutí tak bude vypracovať úplne nový plán obrannej spolupráce, ktorý sa má zamerať na reálnejšie menšie projekty. Francúzsko prostredníctvom zdrojov z Elyzejského paláca potvrdilo, že naďalej verí v nevyhnutnosť bezpečnostnej spolupráce medzi oboma krajinami.
Oznámenie o ukončení projektu prichádza vo veľmi citlivom čase zhoršujúcich sa geopolitických nepokojov. Ruská vojna proti Ukrajine trvá už piaty rok, zatiaľ čo európske krajiny vyjadrujú čoraz väčšie obavy o bezpečnostné záväzky Spojených štátov voči kontinentu pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa.