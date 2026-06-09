Americký prezident Donald Trump ostro varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pred ďalšou eskaláciou a obnovením vojny s Iránom. V rozhovore pre portál Axios uviedol, že ak Izrael neprestane s útokmi, hrozí mu, že v konflikte zostane úplne sám. Do diplomatických snáh o upokojenie situácie sa už zapájajú viaceré krajiny Blízkeho východu vrátane Libanonu, ktorého prezident odmieta s Netanjahuom rokovať až do úplného ukončenia vojny.
Čo je dôležité
- Varovanie z USA: Donald Trump Netanjahuovi odkázal, aby si dával pozor, inak zostane v konflikte sám. Osobne ho označil za „úplne šialeného“.
- Tlak okolia: O zastavenie izraelských útokov požiadalo amerického prezidenta päť krajín Blízkeho východu i samotný Irán.
- Postoj Libanonu: Libanonský prezident Džúzíf Awn podmienil akékoľvek stretnutie s Netanjahuom uzavretím dohody o ukončení vojny.
- Nové obete: Pondelkový izraelský útok v libanonskom meste Súr si vyžiadal najmenej päť mŕtvych a osem zranených vrátane záchranárov.
O narastajúcom napätí medzi kľúčovými spojencami informuje TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a denníka The Guardian. Podľa zverejnených informácií sa Izrael pripravoval na najväčší útok na Irán od apríla. Donald Trump preto do situácie zasiahol a tlmočil izraelskému premiérovi jasný odkaz.
„Povedal som: ‚Bibi, radšej si dávaj pozor alebo budeš čoskoro sám‘,“
citoval Axios slová amerického prezidenta, pričom k rozhovoru malo dôjsť po tom, čo Izrael v nedeľu spustil letecké útoky na Bejrút a Irán odpovedal útokom na Izrael. Šéf Bieleho domu zároveň prezradil, že ho o zastavenie Benjamina Netanjahua požiadalo päť rôznych krajín Blízkeho východu a kontaktovali ho aj zástupcovia Iránu so sľubom, že už nebudú útočiť.
Libanon odmieta vojenské riešenia
Konflikt má výrazné presahy aj do Libanonu, kde sa opätovne rozhoreli boje napriek nedávnemu prímeriu. Teherán spustil nedeľné útoky práve v reakcii na operácie Izraela proti militantnému hnutiu Hizballáh.
Libanonský prezident Džúzíf Awn sa v pondelok pre stanicu CNN vyjadril, že diplomatické riešenie je nevyhnutné, no s izraelským lídrom sa odmieta stretnúť, kým nebude dosiahnutá dohoda o mieri.
„Nestretnem sa s Netanjahuom, kým nebude dosiahnutá dohoda o ukončení vojny. Izraelskej vláde hovoríme, že vojenské riešenie nikdy nezabezpečí bezpečnosť pre severný Izrael. Nemáme inú možnosť, ako rokovať, a snažíme sa využiť osobný záujem prezidenta Trumpa na ukončení tohto konfliktu,“
doplnil libanonský líder s tým, že v hre je dohoda o neútočení alebo bezpečnostná dohoda v rámci Arabskej iniciatívy.
Boje však zatiaľ neutíchajú. Len v pondelok si izraelský útok v meste Súr na juhu Libanonu vyžiadal najmenej päť mŕtvych a osem zranených. Podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva sú medzi zranenými aj záchranári Červeného kríža.