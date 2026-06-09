Západné sankcie, ktoré boli na Rusko uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine, už Moskvu stáli odhadom 1,2 až 1,5 bilióna dolárov (1,04 až 1,3 bilióna eur). Vyhlásila to vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová s tým, že EÚ aktuálne pripravuje už 21. balík sankcií. Cieľom je podľa nej definitívne zrútiť základy ruskej vojnovej ekonomiky a dotlačiť Moskvu k skutočným rokovaniam.
Čo je dôležité
- Vyčíslenie škôd: Odhadované straty Ruska v dôsledku západných sankcií dosahujú 1,2 až 1,5 bilióna dolárov.
- Nový balík sankcií: Európska únia pripravuje 21. balík sankcií. Na zoznam by malo pribudnúť viac než 80 nových subjektov a osôb napojených na vojenský komplex.
- Zmena taktiky: Keďže čas a peniaze podľa EÚ už nehrajú v prospech Moskvy, Rusko na bojisku stupňuje útoky priamo na civilistov.
O najnovších odhadoch európskej diplomacie informuje TASR na základe správy agentúry DPA. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová prezentovala tieto údaje v pondelok na tlačovej konferencii po neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v cyperskej Nikózii.
„Tieto čísla hovoria samy za seba. Postupne rúcame základy ruskej vojnovej ekonomiky,“
konštatovala Kallasová na margo astronomických finančných strát Moskvy. Podľa jej slov už čas na bojisku nehrá v prospech Moskvy. Ruský prezident Vladimir Putin prichádza o peniaze i ľudí, čo je hlavným dôvodom, prečo ruská armáda stupňuje útoky na ukrajinských civilistov.
Ďalších 80 mien a obavy východu
Tlak na ruskú ekonomiku by sa mal v najbližšom čase opäť zvýšiť. Témou nadchádzajúceho zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci bude podľa Kallasovej zaradenie viac než 80 nových subjektov a osôb na sankčný zoznam. Zamerať sa chcú primárne na ruský vojensko-priemyselný komplex, propagandistov a osoby porušujúce ľudské práva.
Počas tlačovej konferencie padla aj otázka, či sa šéfka diplomacie neobáva, že by EÚ a východoeurópske krajiny mohli byť odsunuté na vedľajšiu koľaj. Zaznela najmä v kontexte nedávneho stretnutia lídrov Británie, Francúzska a Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Kallasová v reakcii zdôraznila, že členské štáty dali jasne najavo, že krajiny, ktoré poznajú Rusko lepšie než ktokoľvek iný, musia byť pri akejkoľvek diplomacii vypočuté. Dodala, že je potrebná strategická trpezlivosť, aby Rusko dotlačili do situácie, v ktorej by skutočne začalo rokovať o mieri.
„Cítime, že tam ešte nie sme. Preto aj dnes diskutujeme o tom, ako zvýšiť tlak. Preto prichádzame s 21. balíkom sankcií a zároveň ideme ďalej v úsilí dotlačiť ich k skutočným rokovaniam,“
uzavrela európska diplomatka.