Kennedyho centrum múzických umení vo Washingtone začalo z oficiálnych platforiem odstraňovať meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kultúrna inštitúcia tak reaguje na rozhodnutie federálneho sudcu, ktorý premenovanie centra označil za nezákonné. Zatiaľ čo z webovej stránky meno už zmizlo, na samotnej budove ešte zostáva.
Čo je dôležité
- Nariadenie súdu: Federálny sudca Christopher Cooper rozhodol, že premenovanie centra je nezákonné a Trumpovo meno musí byť do 14 dní odstránené.
- Právomoc Kongresu: Podľa sudcu má právo meniť názov tohto kultúrneho centra výlučne Kongres USA.
- Reakcia prezidenta: Donald Trump sa ostro ohradil, inštitúciu označil za „upadajúcu“ a vzdal sa nad ňou kontroly.
- Sporná bankovka: Americká administratíva aktuálne tlačí na vydanie 250-dolárovej bankovky s Trumpovým portrétom, čo však naráža na historické pravidlá.
O začiatku odstraňovania prezidentovho mena z webu informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR. Federálny sudca Christopher Cooper vydal kľúčové rozhodnutie 29. mája. Okrem nariadenia na odstránenie Trumpovho mena z budovy aj zo všetkých súvisiacich materiálov zároveň dočasne zablokoval plán šéfa Bieleho domu zavrieť centrum na dva roky z dôvodu rekonštrukcie. Tá sa mala pôvodne začať už v júli.
Trump hovorí o beznádejnej ceste
Americký prezident Donald Trump na rozhodnutie súdu reagoval ostro a vyhlásil, že sa vzdáva akejkoľvek kontroly nad inštitúciou.
„Ak nemôžem robiť to, čo robím lepšie než ktokoľvek iný – vrátiť tejto inštitúcii fyzickú, finančnú a umeleckú prosperitu –, nemám záujem pokračovať v beznádejnej ceste do krajiny fantázie,“
napísal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Odklon od politických tradícií
Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že úradujúci prezident od začiatku svojho druhého mandátu opakovane podniká kroky na umiestňovanie svojho mena a podobizne do verejných priestorov, čo predstavuje výrazný odklon od doterajšej politickej tradície Spojených štátov.
Po Trumpovi bol už napríklad pomenovaný Americký mierový inštitút (USIP), pričom jeho meno sa objavilo priamo na fasáde budovy vo Washingtone. Trumpova podobizeň sa ocitla aj na veľkých transparentoch pred ministerstvami spravodlivosti a poľnohospodárstva.
Administratíva okrem toho tlačí na vydanie špeciálnej bankovky v nominálnej hodnote 250 dolárov s Trumpovou podobizňou, ktorá by mala vyjsť pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti. Naráža to však na fakt, že v USA od roku 1866 platia mimoriadne prísne pravidlá, ktoré zakazujú umiestňovať portréty žijúcich ľudí na oficiálne platidlá.