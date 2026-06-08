Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Spojené štáty na okamžité zrušenie prísnych sankcií voči Kube. Nové reštrikcie a ropná blokáda podľa neho priamo ohrozujú ľudské životy, spôsobujú kolaps zdravotníctva a predlžujú utrpenie civilného obyvateľstva.
Čo je dôležité
- Ropná blokáda: Kuba čelí od začiatku roka 2026 obmedzeniam dodávok palív, čo spôsobuje každodenné výpadky elektriny presahujúce 20 hodín.
- Kolaps zdravotníctva: Úmrtnosť dojčiat sa podľa zverejnených údajov zdvojnásobila a miera prežitia detí s onkologickými ochoreniami rapídne klesla.
- Ekonomický prepad: Produkcia potravín klesla o 60 percent, zatiaľ čo ceny základných surovín výrazne stúpli.
- Politické napätie: Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak s cieľom zosadiť vedenie karibskej krajiny.
O výzve vysokého komisára OSN informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Karibský štát čelí americkému obchodnému embargu už od roku 1962, no prezident Donald Trump v posledných mesiacoch tlak na Havanu mimoriadne zintenzívnil. Krajinu odrezal od dodávok palív a pohrozil ovládnutím ostrova.
„Palivové obmedzenia zavedené od začiatku roka 2026 a nedávne sprísnenie extrateritoriálnych sankcií v ich vzájomnej kombinácii priamo poškodzujú Kubáncov, najmä tých najzraniteľnejších,“
uviedol Volker Türk vo svojom vyhlásení.
Chýbajúce lieky a snaha o zosadenie režimu
Dramatický dopad majú prísne sankcie predovšetkým na kubánske verejné zdravotníctvo. Nemocnice zápasia s kritickým nedostatkom základného materiálu, čo má priamy dopad na tie najzraniteľnejšie skupiny pacientov.
„Deti zomierajú, lebo lekári nemajú prístup k základnému zdravotníckemu materiálu a liekom. To je neprijateľné,“
dodal komisár OSN s požiadavkou na okamžité zrušenie týchto opatrení.
Spojené štáty tento ekonomický tlak obhajujú tvrdením, že tamojší komunistický režim ohrozuje bezpečnosť Američanov. Prezident Trump sa opakovane vyjadril, že Kuba by mohla byť ďalšou krajinou, ktorá po januárovom vyvezení venezuelského lídra Nicolása Madura a vojenskom ťažení proti Iránu „padne“.
Americké úrady navyše vzniesli obvinenie voči bývalému prezidentovi Raúlovi Castrovi za prípad z roku 1996, čo podľa agentúry AFP len podnecuje špekulácie o snahe USA definitívne zosadiť súčasné vedenie ostrova.
Život v tme a nedostatok potravín
Bežní Kubánci trpia okrem chýbajúcich liekov aj pretrvávajúcou ropnou blokádou. Tá spôsobila každodenné výpadky elektrickej energie, ktoré často presahujú aj 20 hodín. K celkovému utrpeniu obyvateľstva prispeli aj dodatočné sankcie z minulého mesiaca, ktoré ochromili súkromné subjekty, ako sú obchody, poisťovne a prepravné spoločnosti.
Nedávno zverejnené dáta z ostrova poukazujú na katastrofálne následky na celkovú kvalitu života. Okrem zlyhávajúceho zdravotníctva sa produkcia potravín prepadla o 60 percent a ceny základných komodít extrémne narástli.