Pápež Lev XIV. sa v pondelok v Madride stretol so šiestimi obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v Španielsku a prisľúbil, že zváži ich návrhy, ako môže katolícka cirkev zlepšiť svoj prístup k tejto kríze. V ten istý deň vyzval španielsku cirkevnú hierarchiu, aby obetiam poskytla odškodnenie a riešila krízu transparentne. Uviedol to Vatikán, informuje TASR podľa agentúry AP.
Čo je dôležité
- Pápež Lev XIV. sa v Madride stretol so šiestimi obeťami zneužívania duchovnými a sľúbil zvážiť ich návrhy.
- Vyzval španielsku cirkev, aby obetiam poskytla odškodnenie a riešila krízu transparentne.
- Viaceré združenia obetí o stretnutí neboli informované a pred nunciatúrou usporiadali protest.
- Španielsko tento rok zaviedlo systém odškodnenia pre prípady, ktoré už nie je možné trestne stíhať; nie je však právne záväzný.
Stretnutie na nunciatúre a protest vynechaných združení
Stretnutie, ktoré nadviazalo na tradíciu pápežov stretávať sa s obeťami zneužívania počas zahraničných ciest, trvalo približne hodinu a konalo sa na pôde nunciatúry v Madride, doplnil Vatikán vo vyhlásení.
Pred očakávaným stretnutím viaceré skupiny obetí uviedli, že o schôdzke neboli informované, a pred veľvyslanectvom Svätej stolice v Madride usporiadali protest.
„V mene našich združení sme radi, že pápež si vypočuje niektoré z obetí, ktoré však nepredstavujú všetky obete,“ povedal Juan Cuatrecasas zo združenia Robbed Childhood. Podľa neho cirkev týmto spôsobom „čistí svoj imidž“.
Pápež vyzval cirkev na odškodnenie a transparentnosť
Lev v pondelok vyzval španielsku katolícku hierarchiu, aby poskytla odškodnenie obetiam sexuálneho zneužívania zo strany duchovných a riešila túto krízu transparentne.
„Tvárou v tvár tejto pliage je cirkevné spoločenstvo povolané odpovedať počúvaním, pravdou, spravodlivosťou a odškodnením“
obetí, vyhlásil pápež a dodal, že „každý zranený človek musí nájsť úprimné vypočutie, prijatie, ochranu a skutočnú pomoc na ceste uzdravenia.“
Kontext: roky bagatelizovania a nový systém odškodnenia
Španielska cirkevná hierarchia dlhé roky skôr bagatelizovala rozsah sexuálneho zneužívania, až kým novinári nezačali dokumentovať sériu týchto prípadov a ich utajovanie.
V reakcii na pobúrenie verejnosti, ktoré po odhaleniach nasledovalo, Španielsko tento rok zaviedlo systém odškodnenia pre prípady zneužívania duchovnými, ktoré už nie je možné trestne stíhať. Na systéme sa má podieľať katolícka cirkev aj španielska vláda.
Na rozdiel od iných krajín má v španielskom modeli silnú úlohu štát, ktorý má aj konečné slovo pri vyplácaní odškodnenia. Systém nie je právne záväzný, čo medzi aktivistami aj obeťami vyvoláva zmiešané reakcie.
Madridské stretnutie tak prinieslo pápežov prísľub vypočuť obete aj jeho výzvu cirkvi na odškodnenie a transparentnosť – zároveň však poukázalo na pretrvávajúce napätie medzi časťou obetí a cirkvou, ktorá podľa kritikov nedokáže naplniť ich očakávania.