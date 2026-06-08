Slovenskí záchranári opäť potvrdili, že patria k absolútnej svetovej špičke. Posádka záchrannej zdravotnej služby z Trenčína si z prestížnej medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz 2026 odniesla už svoj tretí triumf. Za výnimočnú reprezentáciu a mimoriadnu profesionalitu ocenil záchranárov osobne minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Čo je dôležité
- Tretí triumf: Záchranári z Trenčína zvíťazili na tomto podujatí už tretíkrát, najvyššie stupne obsadili aj v rokoch 2021 a 2022.
- Svetová konkurencia: V kategórii rýchlej lekárskej pomoci porazili 23 elitných posádok z celého sveta s obrovským náskokom 200 bodov.
- Miesto konania: V poradí 29. ročník súťaže sa uskutočnil v českej obci Loučná nad Desnou.
Dominancia trenčianskej posádky
Ocenenie z rúk ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška si prevzala posádka RZP z Trenčína, ktorej členovia na najprestížnejšej záchranárskej súťaži opäť ukázali svoju suverenitu.
Trenčianski záchranári zvíťazili v mimoriadne náročnej kategórii rýchlej lekárskej pomoci. O ich jasnej dominancii svedčí fakt, že za sebou nechali spomínaných 23 špičkových posádok, pričom na zvyšok štartového poľa získali bezprecedentný náskok 200 bodov. Tento výnimočný úspech je podľa rezortu zdravotníctva ďalším dôkazom vysokej odbornosti, pripravenosti a profesionality slovenských zdravotníkov.
Poďakovanie od ministra
Výsledok trenčianskej posádky na medzinárodnej scéne nezostal bez odozvy a minister zdravotníctva im prišiel osobne poďakovať za záchranu životov aj reprezentáciu krajiny.
„Naši záchranári opäť ukázali, že patria medzi najlepších. Toto víťazstvo je výsledkom ich odbornosti, skúseností, tímovej práce a schopnosti zvládať aj tie najnáročnejšie situácie. Som hrdý, že práve takíto profesionáli stoja pri našich pacientoch v okamihoch, keď ide o život. Ďakujem im za ich každodennú službu aj za výnimočnú reprezentáciu Slovenska,“
vyhlásil Kamil Šaško.