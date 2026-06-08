Väčšinu územia Slovenska zasiahnu v utorok popoludní a večer búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal pre viaceré kraje výstrahu prvého stupňa. Hoci ide o bežné letné búrky, meteorológovia varujú pred možnými menšími škodami a prípadným ohrozením pri vonkajších aktivitách.
Čo je dôležité
- Kedy výstraha platí: V utorok (9. júna) od obeda až do večerných hodín, miestami môže trvať až do polnoci.
- Zasiahnuté kraje: Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj.
- Ohrozené okresy na východe: Na východnom Slovensku hrozia búrky v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
O výstrahách pred nepriaznivým počasím informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Búrková činnosť by sa mala nad naším územím začať tvoriť postupne od utorkového obeda.
Varovanie pred možnými škodami
Výstraha prvého stupňa znamená, že javy s ňou spojené nie sú v danej ročnej dobe výnimočné, no vyžadujú si od obyvateľov zvýšenú opatrnosť. Búrky môžu priniesť prechodné zhoršenie podmienok, čo sa môže odraziť aj v bežnom živote a v plynulosti dopravy.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“
uviedli v oficiálnom stanovisku štátni meteorológovia.