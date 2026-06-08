Kancelária prezidenta (KP) SR a Úrad vlády SR úspešne dokončili rozsiahlu rekonštrukciu bratislavského Karáčoniho paláca. Obnova historickej budovy na Štefánikovej ulici, ktorá slúži ako administratívne sídlo prezidentskej kancelárie, stála milióny eur a bola financovaná prevažne z európskeho Plánu obnovy a odolnosti. Hlavným cieľom bolo odstránenie ničivej vlhkosti a výrazné zníženie energetickej náročnosti tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Čo je dôležité
- Financovanie z Európy: Kancelária investovala do obnovy svojej časti 3,4 milióna eur, z toho 2,3 milióna eur pokryli zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR.
- Riešenie havarijného stavu: Palác dlhodobo trpela vlhkosťou, deštrukciou omietok, rozvojom plesní a vysokými tepelnými stratami.
- Ekologická modernizácia: Zateplil sa povalový priestor, nainštalovali sa tepelné čerpadlá, zachovala sa zelená strecha a pribudlo úsporné osvetlenie.
O úspešnom zavŕšení stavebných prác informoval odbor komunikácie prezidentskej kancelárie. Karáčoniho palác predstavuje hlavné administratívne zázemie úradu, v ktorom úradujú zamestnanci zabezpečujúci podporné funkcie pre výkon hlavy štátu, a nachádza sa v ňom aj podateľňa pre verejnosť.
„Kancelária prezidenta SR investovala do obnovy ňou spravovanej časti objektu 3,4 milióna eur, z toho 2,3 milióna boli financované z Plánu obnovy a odolnosti SR,“
priblížili z odboru komunikácie. Podmienkou čerpania európskych prostriedkov bolo striktné splnenie pravidiel stanovených Európskou komisiou, predovšetkým dosiahnutie preukázateľnej úspory spotreby energií.
Boj s vlhkosťou a nové technológie
Predchádzajúca čiastková rekonštrukcia budovy z roku 1998 nedokázala zabezpečiť dlhodobú ochranu stavebných konštrukcií. Najväčším nepriateľom pamiatky bola vlhkosť, ktorá viedla k nevyhovujúcemu technicko-stavebnému stavu pred začiatkom prác v apríli 2025.
Prioritou aktuálnej obnovy preto bola sanácia spodných stavieb, oprava vlhkých stien a vyriešenie dažďovej kanalizácie. Zrážková voda z prístavby je po novom bezpečne odvádzaná do vsakovacích podzemných objektov na pozemku Grasalkovičovej záhrady.
Palác po novom využíva hybridný systém vykurovania kombinujúci tepelné čerpadlá a plynové kotly, čím sa znižuje závislosť od fosílnych palív. Zrealizovala sa aj nová elektroinštalácia, spoľahlivé dátové rozvody a v kanceláriách pribudla podlaha z kobercových štvorcov.
Nábytok od väzňov a ďalšie plány
Zaujímavosťou je, že do konca augusta bude do paláca dodaný nový mobiliár, ktorý pre prezidentskú kanceláriu zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže. Časť interiérového zariadenia tak v rámci pracovnej terapie vyrábajú priamo odsúdení v nápravnovýchovných zariadeniach.
Týmto projektom sa však investície nekončia. Kancelária už avizovala ďalšie bezpečnostné úpravy v okolí hlavného sídla hlavy štátu.
„Kancelária prezidenta SR po úspešnej rekonštrukcii Karáčoniho paláca pokračuje v prácach na projekte modernizácie bezpečnostných opatrení na zadnom nádvorí Grasalkovičovho paláca s plánovaným ukončením do jesene tohto roka,“
uzavrel odbor komunikácie.