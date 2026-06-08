Čínsky prezident Si Ťin-pching počas pondelkových rokovaní v Pchjongjangu uistil severokórejského vodcu Kim Čong-una o pretrvávajúcej podpore zo strany Pekingu. Bez ohľadu na medzinárodnú situáciu mieni Čína rozvíjať tradičné priateľstvo a podporovať socialistickú cestu KĽDR, pričom sa otvárajú možnosti pre hlbšiu ekonomickú a vedeckú spoluprácu. Stretnutie prichádza v čase, keď Pchjongjang upevňuje jadrový status a posilňuje vojenské väzby s Moskvou.
Čo je dôležité
- Vzácna návšteva: Ide o prvú cestu Si Ťin-pchinga do Severnej Kórey za posledných približne sedem rokov, pričom s Kimom sa doteraz stretol celkovo sedemkrát.
- Najvyššia priorita: Kim Čong-un označil vzťahy s Čínou za nezlomné a ich prehlbovanie za najvyššiu politickú prioritu.
- Odmietnutie odzbrojenia: V predvečer návštevy sestra severokórejského vodcu vyhlásila, že jadrový status krajiny je nezvratnou realitou.
- Ruská stopa: KĽDR v poslednom období výrazne posilnila vzťahy s Ruskom, ktorému dodala muníciu a podľa informácií vyslala aj 15 000 vojakov.
O priebehu rokovaní v hlavnom meste KĽDR informovala agentúra DPA. Čína bude podľa vyjadrení svojho prezidenta naďalej podporovať Kimove snahy viesť Severnú Kóreu „na socialistickej ceste rozvoja“. Naznačil tiež posilnenie kooperácie v oblastiach hospodárstva, obchodu a vedy.
Juhokórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na severokórejské zdroje uviedla, že Kim Čong-un považuje upevňovanie väzieb s najväčším susedom za historickú nevyhnutnosť.
„Prehĺbenie vzťahov s Čínou je najvyššou politickou prioritou, voľbou ľudu a volaním doby,“
vyhlásil Kim Čong-un. V čase, keď medzinárodné spoločenstvo „prechádza bezprecedentnou a veľkou zmenou“, Pchjongjang potvrdil plnú podporu politike „jednej Číny“ a sľúbil ochranu jej základných záujmov.
Kritika hegemónie a spoločný mier
Ešte pred samotným príchodom do krajiny publikoval Si Ťin-pching autorský článok v severokórejskom straníckym denníku Rodong Sinmun. Písal v ňom o nových príležitostiach rozvoja pre oba štáty, no zároveň ostro skritizoval „hegemonizmus a mocenskú politiku“. Tieto pojmy Peking pravidelne volí pri nepriamej kritike Spojených štátov.
Peking dlhodobo zostáva kľúčovým diplomatickým a politickým pilierom pre Severnú Kóreu, ktorá čelí tvrdým medzinárodným sankciám a radí sa k najizolovanejším štátom planéty. Priame návštevy čínskych lídrov sú však napriek spojenectvu zriedkavé.
Jadrová realita a spojenectvo s Moskvou
Zahraničnopolitický kontext návštevy dopĺňa aj nekompromisné vyhlásenie rodiny severokórejského diktátora. V predvečer Siho príletu Kimova sestra Kim Jo-čong rázne zmietla zo stola akékoľvek medzinárodné snahy o jadrové odzbrojenie Pchjongjangu.
„Postavenie Severnej Kórey ako jadrovej veľmoci je nezvratnou realitou bez ohľadu na to, či to ostatní uznávajú alebo nie,“
vyhlásila vplyvná sestra vodcu.
Okrem utužovania vzťahov s Čínou Severná Kórea v poslednom čase masívne stavila na spojenectvo s Moskvou. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zásobila ruskú armádu obrovským množstvom munície i delostreleckých granátov a na front podľa dostupných informácií poslala približne 15 000 vojakov.