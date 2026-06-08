Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán sa prvýkrát od svojej aprílovej volebnej prehry vracia do Bruselu. Zúčastní sa tam na stretnutí európskej aliancie Patrioti pre Európu (PfE). Kým Orbán sa stretáva so svojimi politickými spojencami, Maďarsko už na oficiálnom summite Európskej rady zastupuje nový premiér Péter Magyar, ktorého vláda začala radikálne meniť doterajšie zahraničnopolitické smerovanie krajiny.
Čo je dôležité
- Stranícke stretnutie: Viktor Orbán sa 17. júna pripojí k členom PfE vrátane českého premiéra Andreja Babiša.
- Zmena na summite EÚ: Maďarsko bude na summite Európskej rady (18. – 19. júna) oficiálne zastupovať nový premiér Péter Magyar.
- Obrat v politike: Nová maďarská vláda zrušila Orbánovu politiku veta, čím otvorila Ukrajine cestu k prístupovým rokovaniam, a intenzívne rokuje o uvoľnení eurofondov.
O ceste bývalého premiéra informuje TASR na základe webu Euronews. Orbánov hovorca Bertalan Havasi potvrdil, že niekdajší šéf maďarskej vlády sa zúčastní na tradičnom stretnutí frakcie pred summitom Európskej rady.
Stiahnutie z verejného života a vnútrostranícka kritika
Aprílové drvivé víťazstvo strany Tisza ukončilo 16-ročnú vládu Viktora Orbána. Od tohto momentu sa Orbán stiahol z verejného života a zo sociálnych sietí. Hoci sa neujal svojho mandátu v maďarskom parlamente, zostal na čele strany Fidesz a sľúbil, že povedie jej obnovu.
Volebná prehra však vyvolala vo vnútri strany vlnu kritiky. Viacerí členovia spochybňujú vedenie aj stratégiu kampane, ktorá bola podľa nich až príliš zameraná na vojnu na Ukrajine.
Magyarova vláda mení kurz
Nová vláda premiéra Pétera Magyara aktuálne vedie s Európskou komisiou intenzívne rokovania o uvoľnení zmrazených finančných prostriedkov. O tie Maďarsko prišlo pre obavy z korupcie a ohrozenia právneho štátu počas predchádzajúcej vládnej garnitúry.
Zároveň došlo k výraznému posunu v zahraničnej politike. Počas svojho pôsobenia Orbán opakovane blokoval podporu EÚ pre Kyjev a udržiaval úzke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Magyar túto politiku veta zvrátil, vďaka čomu sa Ukrajine otvorila cesta k začatiu prístupových rokovaní s Úniou.
Zázemie aliancie Patrioti pre Európu
Frakcia Patrioti pre Európu (PfE), s ktorou sa Orbán v Bruseli stretáva, vznikla po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Medzi jej tri zakladajúce strany patrili maďarský Fidesz, české hnutie ANO 2011 a rakúska FPÖ.
Neskôr sa k projektu pridali ďalšie subjekty: Národné združenie Marine Le Penovej (Francúzsko), Liga (Taliansko), Vox (Španielsko), PVV Geerta Wildersa (Holandsko), Chega (Portugalsko), Dansk Folkeparti (Dánsko) a Vlaams Belang (Belgicko). V súčasnosti ide o tretiu najsilnejšiu frakciu v Európskom parlamente.