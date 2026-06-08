Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa začal ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Obžaloba viní bývalé špičky polície a bezpečnostných zložiek na čele s nitrianskym podnikateľom Norbertom B. a bývalým policajným prezidentom Tiborom G. z vytvorenia zločineckej skupiny, korupcie a zneužívania právomocí. Všetci obžalovaní vinu odmietajú, pričom ich obhajoba označuje proces za nezákonný a žiada jeho zastavenie.
Čo je dôležité
- Začiatok súdu: Kauza Očistec sa dostala pred súd, obžalovaných je 11 osôb vrátane vysokých funkcionárov polície z rokov 2012 až 2018.
- Postoj obžalovaných: Norbert B., Tibor G., Dušan K. aj František I. urobili vyhlásenie o nevine a odmietli dohodu o vine a treste.
- Závažné obvinenia: Skupina čelí obžalobe zo zosnovania zločineckej skupiny, pričom najvyššia suma úplatku mala podľa prokurátora dosiahnuť pol milióna eur.
Obhajoba hovorí o nezákonnosti a odmieta vypovedať
Obhajcovia väčšiny z 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Pred súdom zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli podľa nich zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie malo byť kontaminované nezákonnosťou. Žiadali preto úplné zastavenie trestného stíhania.
Medzi obžalovanými figuruje nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G. (v rokoch 2012 až 2018 prezident Policajného zboru), bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. či niekdajší prezident finančnej správy František I. Vyhlásenie o nevine urobili aj ďalší obžalovaní, vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Obhajca Marek Para, ktorý zastupuje viacerých kľúčových aktérov, oznámil, že jeho klienti v tomto štádiu konania vypovedať nebudú a žiadajú, aby prokurátor najprv spresnil skutky. Proces bude po úvodných vyhláseniach pokračovať v júli.
Prokurátor: Polícia slúžila súkromným záujmom
Skupinu okolo Norberta B. obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.
„Najzávažnejšie obvinenie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, kde sa vlastne v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila de facto civilná osoba, takže je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov. Nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli ustanovení aj do tých funkcií, aby plnili pokyny súkromnej osoby,“
reagoval na námietky obhajoby prokurátor Bohdan Čeľovský, ktorý trvá na tom, že konanie je zákonné a dôvodné.
V rámci korupčnej trestnej činnosti obžaloba uvádza viaceré sumy, pričom tá najvyššia mala predstavovať až 500 000 eur.
„Ide o závažnú korupciu a jej závažnosť je zvýšená ešte tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich vlastne ochránia pred mafiou, a nie že budú robiť pre mafiu,“
doplnil prokurátor s tým, že výhrady obhajoby musí posúdiť samotný súd.