Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) spúšťa nákup nových mobilných protipovodňových zábran s oceľovou konštrukciou. Do moderného systému ochrany plánuje štát investovať takmer 3,8 milióna eur. Nové bariéry, fungujúce na princípe „vodou proti vode“, majú výrazne zrýchliť a zefektívniť operatívne zásahy pri ochrane obcí a majetku.
Čo je dôležité
- Hodnota nákupu: Odhadovaná hodnota zákazky dosahuje 3,78 milióna eur.
- Parametre: Zábrany musia byť nové, nepoužité, nastaviteľné na výšku 1,5 metra a s dĺžkou od dvoch do šiestich metrov.
- Princíp fungovania: Vnútorné vane bariéry sa pri zásahu plnia vodou, alternatívne pieskom alebo jemným štrkom.
O vyhlásení verejného obstarávania informuje vestník Úradu pre verejné obstarávanie. Podmienkou vodohospodárov je, aby boli dodané zábrany moderné, nepoužité a s rokom výroby, ktorý nie je starší ako päť rokov.
Rýchla montáž a ochrana infraštruktúry
Hlavným cieľom nákupu je zvýšenie pripravenosti pri krízových operatívnych zásahoch. Mobilná protipovodňová bariéra nájde svoje využitie pri ochrane rodinných domov, v boji proti prívalovej vode, ale aj pri spevňovaní a zvyšovaní existujúcich hrádzí či brehov riek. Zariadenie podľa SVP dokonca umožňuje vytvorenie umelého koryta.
„Mobilné zábrany umožňujú rýchlu montáž s minimálnym počtom obsluhy, variabilné prispôsobenie dĺžky ochrany podľa miestnych podmienok a opakované použitie bez zníženia funkčnosti. Ich využitie významne prispeje k zvýšeniu ochrany intravilánov obcí, kritickej infraštruktúry a majetku štátu aj samospráv,“
priblížil Slovenský vodohospodársky podnik.
Systém vodou proti vode
Technológia nových zábran je založená na jednoduchej, no efektívnej fyzike. Ako vodohospodári vysvetlili, ide o inovatívny systém vodou proti vode. Vnútorná vaňa protipovodňovej bariéry sa jednoducho naplní vodou, prípadne pieskom, hlinou alebo štrkom s maximálnou zrnitosťou päť milimetrov.
Tento systém sa podľa štátneho podniku vyznačuje mimoriadne dlhou životnosťou, možnosťou opakovaného použitia a najmä krátkou dobou, ktorá je potrebná na inštaláciu v čase bezprostredného ohrozenia.