Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou premiéra Andreja Babiša o účasť na summite NATO v Ankare zostáva nevyriešený. Hlava štátu osobne dorazila priamo na rokovanie kabinetu, no definitívne rozhodnutie o zložení delegácie nepadlo a odkladá sa. Prezident napriek tomu ocenil schválenie svojej cesty na pôdu OSN a verí v civilizovanú dohodu aj v prípade Severoatlantickej aliancie.
Čo je dôležité
- Odklad rozhodnutia: Vláda o zložení delegácie pre summit NATO v Ankare nerozhodla, urobiť by tak mala zrejme až o dva týždne.
- Cesta do New Yorku: Kabinet definitívne odobril, že prezident povedie českú delegáciu na Valné zhromaždenie OSN.
- Kritika z parlamentu: Predseda Snemovne Tomio Okamura otvorene nesúhlasí s účasťou prezidenta na summite, označil ho za lídra opozície.
Pavel: Nevidím dôvod meniť tradíciu
Prezident Petr Pavel prišiel na pondelkové rokovanie vlády s cieľom vyjasniť si pozície a zabrániť dojmu, že sa snaží vtesnať niekam, kam nepatrí. Argumentoval tým, že na summitoch NATO sa za Českú republiku tradične zúčastňovala hlava štátu, ktorá je spolu s vládou súčasťou výkonnej moci.
„Ja skutočne nevidím dodnes jediný racionálny dôvod, prečo by sa táto prax mala meniť. A ak by sa mala meniť, ústava predpokladá, že sa bude meniť dohodou medzi ústavnými činiteľmi a nie tým, že sa vláda rozhodne urobiť to inak. Vláda skutočne aj podľa vyjadrení ústavných právnikov nemá právomoc rozhodovať o tom, či prezident má alebo nemá zastupovať krajinu navonok. Aj preto som chcel dnes vláde ako celku dať svoj pohľad na vec,“
uviedol prezident pri odchode z úradu vlády.
Ignorovaný kompromis a cesta do OSN
Hlava štátu pripomenula, že už pred dvomi mesiacmi navrhla kompromisné riešenie. Do Ankary by podľa neho letel on aj premiér Andrej Babiš – prezident by sa zúčastnil na neformálnej večeri a predseda vlády s ministrami na oficiálnych rokovaniach o výdavkoch na obranu. Odpoveď na tento návrh však doteraz nedostal.
Babiš mal podľa Pavlových slov prezidenta uistiť, že nehodlá obmedzovať výkon jeho prezidentských právomocí. Vláda síce o delegácii do Ankary nerozhodla, no oficiálne schválila, že Pavel povedie delegáciu na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ešte nedávno pritom minister zahraničných vecí Petr Macinka naznačoval, že by tam hlava štátu ísť nemusela.
Najtvrdšie sa k situácii vyjadril predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura. Na sociálnej sieti X prezidentovu cestu do Ankary odmietol, pričom ho označil za lídra opozície, ktorý reprezentuje úplne opačnú politiku než súčasná vláda. Samotný premiér Babiš sa v posledných dňoch k otázke vyjadroval už len neurčito.