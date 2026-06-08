Úradujúci primátor Žiliny Peter Fiabáne oficiálne oznámil svoju kandidatúru v blížiacich sa komunálnych voľbách 2026. O tretie a zároveň svoje definitívne posledné funkčné obdobie sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát, avšak so silným politickým krytím. Podporu mu vyjadrila široká koalícia strán Progresívne Slovensko (PS), KDH, Demokrati a Sloboda a Solidarita (SaS).
Čo je dôležité
- Posledná kandidatúra: Ak Peter Fiabáne vo voľbách uspeje, pôjde o jeho tretie a posledné funkčné obdobie vo vedení mesta.
- Spoločná kandidátka: Podporujúce politické subjekty vytvoria v Žiline spoločnú kandidátku do mestského zastupiteľstva.
- Nové priority: Ďalší rozvoj mesta sa má sústrediť najmä na dostupné bývanie, riešenie parkovania, dopravu a bezpečnosť.
Šprint v cieľovej rovinke
Počas tlačovej konferencie pred Mestským úradom v Žiline súčasný primátor pripomenul, že mesto má za sebou osem rokov rozsiahlych investícií do verejných priestorov, škôl, športovísk aj hromadnej dopravy. Zdôraznil pritom úspešné zvládnutie viacerých kríz (pandémia, energetika) i fakt, že Žilina dnes patrí medzi finančne najstabilnejšie krajské mestá na Slovensku.
Nasledujúce štyri roky majú podľa neho priniesť výrazné zrýchlenie v kľúčových oblastiach. Svoju víziu prirovnal k športovému výkonu:
„Som športovec a bežec na dlhé trate. Vždy som mal vo zvyku v cieľovej rovinke zrýchľovať. Presne to chcem ponúknuť aj Žiline – silný a dôrazný finiš. Naše mesto ide správnou cestou a v nastávajúcom volebnom období ideme jeho rozvoj v kľúčových oblastiach ešte viac zrýchliť.“
Politickí lídri oceňujú stabilitu a slušnosť
Podporu primátorovi prišli osobne vyjadriť aj zástupcovia štyroch politických strán. Predseda PS Michal Truban označil Žilinu za príklad moderného mesta a vyzdvihol, že Peter Fiabáne robí politiku odborne, slušne a bez konfliktov.
Zástupca KDH Viliam Karas ocenil primátorov zodpovedný a pokojný prístup, ktorý je podľa neho v dnešnom polarizovanom verejnom priestore mimoriadne dôležitý. Finančnú disciplínu a zdravé hospodárenie mesta v náročných časoch zas vyzdvihol predseda SaS Branislav Gröhling.
Podľa lídra Demokratov Jaroslava Naďa ponúka súčasné vedenie mesta dôležité spojenie dlhoročných skúseností s energiou novej generácie nastupujúcich komunálnych politikov.