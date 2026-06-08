Svet prechádza hlbokou krízou, ktorú sprevádza rozsiahle porušovanie ľudských práv, prehlbujúca sa polarizácia a eskalácia konfliktov. V historickom prejave na pôde španielskeho parlamentu to vyhlásil pápež Lev XIV. Svätý Otec ostro skritizoval zbrojenie v Európe, apeloval na bezpečné cesty pre migrantov a zákonodarcov požiadal o dôslednú ochranu ľudského života.
Čo je dôležité z prejavu pápeža
- Historický moment: Ide o vôbec prvý príhovor hlavy katolíckej cirkvi pred španielskym parlamentom a jeden z mála prejavov pred národným zákonodarným zborom vôbec.
- Kritika zbrojenia: Pápež odsúdil zvyšovanie vojenských výdavkov európskych štátov s tým, že zbrane trvalý mier nevybudujú.
- Ochrana života: Vyzval na obranu života od počatia po prirodzený koniec, čím priamo reagoval na španielsku legislatívu o eutanázii a potratoch.
- Umelá inteligencia: Hlavy štátov požiadal o etickú ostražitosť pri nasadzovaní umelej inteligencie vo vojnách.
O pondelkovom vystúpení informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP. Pápež Lev XIV. predniesol svoje slová len niekoľko hodín po tom, čo Izrael a Irán opätovne obnovili vzájomné útoky.
„Svet prechádza hlbokou duchovnou a kultúrnou krízou, ktorá sa prejavuje v mnohých formách násilia, polarizácie a vzájomnej nedôvery. Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nemôžu vybudovať autentický a trvalý mier,“
vyhlásil najvyšší pontifik a vyzval ľudstvo k trpezlivému dialógu.
Apel na pomoc migrantom a cesta na Kanárske ostrovy
Výraznú časť prejavu venoval Lev XIV. utečeneckej otázke. Tragickú drámu migrácie označil za výzvu pre svedomie národov a etické základy medzinárodného poriadku. Štáty by podľa neho mali vytvárať bezpečné a legálne cesty, poskytnúť migrantom zdvorilé prijatie a reálne príležitosti na integráciu. Zároveň zdôraznil potrebu riešiť samotné príčiny úteku ľudí, ako sú vojny, chudoba či klimatické zmeny.
Téma rezonuje o to viac, že pápežova návšteva Španielska vyvrcholí vo štvrtok a v piatok na Kanárskych ostrovoch. Stretne sa tam s migrantami, ktorí podstupujú nebezpečnú plavbu cez Atlantický oceán do Európy. Podľa dát organizácie Caminando Fronteras len v roku 2025 zahynulo pri pokuse dosiahnuť toto súostrovie viac ako 3000 ľudí.
Aktuálna španielska vláda premiéra Pedra Sáncheza uplatňuje relatívne liberálnu prisťahovaleckú politiku. Kabinet okrem iného spustil program hromadnej amnestie, ktorý umožňuje približne 500 000 imigrantom požiadať o legálny status.
Ochrana života vs. španielska legislatíva
Pápež sa v prejave dotkol aj citlivých etických a vnútropolitických tém. Španielskych zákonodarcov požiadal, aby bránili ľudský život „od počatia až po jeho prirodzený koniec“. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že tamojšia vláda v roku 2021 legalizovala eutanáziu a v súčasnosti sa usiluje o to, aby bolo v španielskej ústave zakotvené aj právo na potrat.
Podľa informácií španielskych médií má pápežov pondelkový program v Madride aj mimoriadne citlivý bod. Na apoštolskej nunciatúre by sa mal stretnúť s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi. Správa španielskeho ombudsmana z roku 2023 odhalila, že od roku 1940 došlo v krajine k približne 200 000 prípadom zneužívania zo strany duchovných.