Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael a Irán na okamžité zastavenie paľby po tom, čo sa na Blízkom východe opäť rozhoreli vzájomné vojenské útoky. Najnovšia vlna násilia porušila nedávne aprílové prímerie. Kým izraelská armáda útočila na iránsku protivzdušnú obranu a petrochemické továrne, Teherán predtým odpálil desiatky rakiet. Konflikt už ovplyvňuje aj medzinárodnú leteckú dopravu.
Čo je dôležité
- Výzva USA: Donald Trump na sieti Truth Social vyzval obe krajiny, aby prestali strieľať.
- Vzájomné údery: Teherán vystrelil 30 rakiet ako odvetu za izraelské útoky v Bejrúte. Izrael následne zasiahol deväť protivzdušných systémov a tri petrochemické továrne v Iráne.
- Doprava: Irak preventívne uzavrel svoj vzdušný priestor na 72 hodín, aerolínie WizzAir zrušili lety do Tel Avivu.
O aktuálnom vývoji informuje TASR. Americký prezident Donald Trump reagoval na eskaláciu v pondelok prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social.
„Izrael a Irán musia okamžite prestať ,strieľať‘,“
napísal Trump. Ide o prvú vlnu vzájomných útokov medzi dvoma znepriatelenými krajinami od uzatvorenia prímeria z 8. apríla.
Zásahy obrany a tovární
Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán, čo bolo podľa jeho vyjadrení priamou reakciou na raketovú paľbu z Teheránu. Iránske orgány predtým uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte. Tie boli podľa izraelskej armády zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré je dlhodobým spojencom Iránu.
Teherán od nedeľňajšieho večera vystrelil celkovo 30 rakiet. Izraelské sily následne zaútočili na deväť iránskych protivzdušných obranných systémov v západnej a strednej časti Iránu a na tri továrne v petrochemickom komplexe na juhozápade krajiny.
Obvinenia voči Washingtonu a uzavreté nebo
Hoci sa Spojené štáty k izraelským útokom nepridali a šéf Bieleho domu požaduje zastavenie paľby, hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí obvinil USA z eskalácie konfliktu.
„Nikto neverí, že by izraelský režim podnikol tieto kroky bez koordinácie s USA,“
povedal. Izraelská armáda zdôraznila, že Washington sa na bojových operáciách priamo nezúčastňuje, avšak potvrdila, že svoje kroky koordinuje s Ústredným velením americkej armády (CENTCOM). Ozbrojené sily očakávajú pokračovanie bojov ešte niekoľko dní a deklarovali pripravenosť na zdĺhavý konflikt.
Obnovenie útokov prináša aj opätovné obmedzenie leteckej premávky na Blízkom východe. Svoj vzdušný priestor už na 72 hodín preventívne uzavrel Irak. Maďarské nízkonákladové aerolínie WizzAir zároveň zrušili všetky pondelkové a utorkové lety do Tel Avivu.