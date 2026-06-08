Poľský premiér Donald Tusk verejne vyzval prezidenta Karola Nawrockého a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského na priamy a úprimný rozhovor. Dôvodom je eskalácia historických sporov medzi Varšavou a Kyjevom. Napätie vyvrcholilo po tom, čo ukrajinská hlava štátu pomenovala jednu z vojenských jednotiek po „Hrdinoch UPA“. Poľský prezident v reakcii zvažuje odobratie najvyššieho štátneho vyznamenania Zelenskému, pred čím varuje aj šéf poľskej diplomacie.
O iniciatíve predsedu poľskej vlády informuje varšavský spravodajca TASR. Tusk svoju výzvu zverejnil v pondelok na sociálnej sieti X s odôvodnením, že doterajšie diplomatické snahy nepriniesli požadovaný výsledok.
Výstraha pred Moskvou a hrozba straty vyznamenania
Podľa premiéra Donalda Tuska je nevyhnutné konať skôr, než emócie natrvalo poškodia solidaritu, ktorá medzi štátmi vznikla tvárou v tvár ruskej hrozbe.
„Spolupráca je v záujme oboch našich štátov a národov, zatiaľ čo konflikt je v záujme Moskvy,“
zdôraznil poľský premiér.
Zásadná roztržka vypukla koncom mája, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil jednej z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl pomenovanie po „Hrdinoch UPA“. Toto rozhodnutie vyvolalo silný nesúhlas viacerých poľských predstaviteľov vrátane prezidenta Karola Nawrockého.
Nawrocki v reakcii na krok Kyjeva zvolal na pondelok zasadnutie Kapituly radu Bieleho orla. Cieľom stretnutia je prehodnotiť možnosť odobratia tohto najvyššieho poľského štátneho vyznamenania ukrajinskému prezidentovi.
Pred takýmto radikálnym krokom však vystríhal minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Svoj postoj vyjadril na sociálnej sieti X:
„Dúfam, že po rozhodnutiach kapituly a prezidenta to nebude tak, že bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý berie od Putina peniaze, bude naďalej rytierom Radu Bieleho orla, zatiaľ čo ten, kto bojuje proti Putinovi, ho bude zbavený,“
Kontext: Krvavá história a exhumácie
Spor o odkaz Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) je dlhodobou jazvou na poľsko-ukrajinských vzťahoch. Podľa historikov zavraždili v rokoch 1943 až 1944 príslušníci UPA a Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) na Volyni približne 50- až 60-tisíc Poliakov.
Určitý posun v historickom zmierení nastal len v uplynulých dňoch, keď ukrajinské ministerstvo kultúry oficiálne povolilo exhumačné práce na viacerých lokalitách na Volyni a v okolí mesta Ľvov.