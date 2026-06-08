Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) verí, že epidémiu eboly v Ugande sa podarí dostať pod kontrolu. Jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok pricestoval do tejto stredoafrickej krajiny, aby zhodnotil situáciu. Kým Uganda hlási prvé desiatky prípadov a dve obete, susedná Konžská demokratická republika (KDR) bojuje so stovkami nakazených. Nebezpečenstvo znásobuje fakt, že proti aktuálne šíriacemu sa kmeňu neexistuje schválená vakcína.
O pondelňajšej návšteve šéfa WHO informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval do Ugandy v čase, keď krajina čelí príchodu nebezpečného ochorenia spoza svojich hraníc.
„Nachádzam sa v Ugande, kde vláda rýchlo a schopne zareagovala na vypuknutie epidémie eboly. Kontroly na hraniciach pomohli odhaliť prípady prichádzajúce zo susednej Konžskej demokratickej republiky (KDR) a systémy dohľadu, testovania a riadenia prípadov v krajine fungujú spoľahlivo,“
oznámil Tedros na sociálnej sieti X.
Štatistiky nákazy v Ugande
Uganda podľa šéfa WHO zatiaľ eviduje nasledujúcu bilanciu nákazy:
- Z celkového počtu 19 potvrdených prípadov bolo 14 zaznamenaných u osôb, ktoré pricestovali z KDR.
- Zvyšní piati nakazení sú ugandskí štátni príslušníci.
- Nákaza si doteraz vyžiadala dve obete na životoch, pričom v oboch prípadoch išlo o ľudí pochádzajúcich z KDR.
„Vďaka pokračujúcej spolupráci som presvedčený, že túto epidémiu sa podarí dostať pod kontrolu,“
uzavrel hodnotenie situácie v Ugande šéf organizácie a dodal, že ich myšlienky sú s rodinami obetí.
Kontext: Úder kmeňa bez vakcíny
Súčasná epidémia bola oficiálne vyhlásená 15. mája na severovýchode Konžskej demokratickej republiky. Odborníci však predpokladajú, že vírus sa v regióne nepozorovane šíril už určitý čas predtým.
Situáciu výrazne komplikuje fakt, že proti aktuálnemu kmeňu eboly s názvom Bundibugyo zatiaľ neexistujú žiadne schválené vakcíny ani špecifická liečba. Kým v Ugande je situácia v počiatočnom štádiu a úradom sa darí nákazu zachytávať, WHO v sobotu informovala, že v susednej KDR už zaznamenala celkovo 452 potvrdených nakazených vrátane 82 úmrtí.