Irán obvinil Spojené štáty, že nesú zodpovednosť za novú vlnu vzájomných útokov medzi Izraelom a Iránom. Vyhlásil to v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí krátko po ďalšej vlne iránskych raketových útokov na Izrael. Podľa agentúry AP ide o najvážnejšiu eskaláciu konfliktu od uzavretia prímeria 8. apríla.
Čo je dôležité
- Irán tvrdí, že za eskaláciu vyvolanú Izraelom nesú zodpovednosť Spojené štáty.
- Izrael v pondelok skoro ráno zasiahol stredný a západný Irán v reakcii na raketovú paľbu z Teheránu.
- Irán uviedol, že raketami reagoval na izraelské útoky v libanonskom Bejrúte, mierené podľa Izraela proti Hizballáhu.
- Podľa AP ide o najvážnejšiu eskaláciu od prímeria 8. apríla; zranených z posledných útokov nehlásia.
Irán viní z eskalácie Spojené štáty
Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí sa k situácii vyjadril krátko po tretej vlne iránskych raketových útokov na Izrael.
„Nikto neverí, že by izraelský režim podnikol tieto kroky bez koordinácie s USA. Spojené štáty nesú zodpovednosť za agresiu izraelského režimu a budú zodpovedné aj za dôsledky eskalácie napätia,“
vyhlásil Bakájí.
Najvážnejšia eskalácia od aprílového prímeria
Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útoky na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú paľbu z Teheránu. Iránske orgány uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizballáh, spojencovi Iránu. Podľa AP ide o najvážnejšiu eskaláciu konfliktu od uzavretia prímeria 8. apríla.
V severnej a strednej časti Izraela zaznel po iránskych útokoch poplach, zranených však odtiaľ nehlásia.
Regionálne mocnosti tlačia na zachovanie prímeria
Dvaja regionálni predstavitelia pre AP uviedli, že prebiehajú koordinované diplomatické snahy o zachovanie prímeria. Predstavitelia Egypta, Saudskej Arábie, Turecka, Pakistanu a Kataru vyzvali americkú vládu, aby vyvinula tlak na Izrael a aby ho vyzvala obmedziť útoky na Irán a Bejrút. Rovnako vyzvali iránskych predstaviteľov, aby zastavili útoky na Izrael.
Vzájomné údery medzi Izraelom a Iránom tak postavili krehké aprílové prímerie pred najvážnejšiu skúšku a vtiahli doň aj diplomaciu kľúčových regionálnych mocností, ktoré sa snažia zabrániť ďalšiemu rozhoreniu konfliktu.