Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová vyzvala na okamžité zachovanie pokoja na Blízkom východe. Reagovala tak na najnovšiu vlnu vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom, ktoré vážne ohrozujú krehké prímerie a nádeje na dosiahnutie dohody o celkovom ukončení vojny.
O apeli vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci v pondelok informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„V noci sme opäť boli svedkami eskalácie. Myslím si, že tento región nepotrebuje eskaláciu, ale naopak, aby sa (zainteresované) strany posadili za rokovací stôl a dohodli sa,“
vyhlásila na margo zhoršujúcej sa situácie Kallasová.
Vzájomné údery a porušenie prímeria
Najnovšia špirála násilia sa začala počas víkendu. Irán vyhlásil, že v nedeľu večer útočil na Izrael balistickými raketami. Išlo o odvetu za predchádzajúce izraelské údery na libanonskú metropolu Bejrút, ktoré Izrael podľa svojich vyhlásení cielil na militantné hnutie Hizballáh aj napriek pretrvávajúcemu prímeriu.
Izraelská armáda oznámila, že iránske rakety z nedeľňajšieho večera úspešne zostrelila. V noci na pondelok však prišla vojenská reakcia. Izraelské vzdušné sily zasiahli viaceré ciele v západnom a strednom Iráne. Bezpečnostná situácia zostáva napätá, keďže v pondelok boli z regiónu hlásené aj ďalšie útoky.