Miliardár a zakladateľ Telegramu Pavel Durov ostro skritizoval ruskú internetovú cenzúru a technologickú politiku Kremľa. Podľa neho izolovanie ruského internetu pod heslom „digitálnej suverenity“ v skutočnosti nahráva americkej kybernetickej špionáži a posúva krajinu o desaťročia späť. Píše o tom TASR podľa denníka The Moscow Times.
Čo je dôležité
- Pavel Durov tvrdí, že ruská internetová blokáda nahráva americkej kybernetickej špionáži a vzďaľuje Rusko od „digitálnej suverenity“.
- Spoločnosť Apple 3. júna odstránila zo svojho App Store ruskú štátom podporovanú aplikáciu Max.
- Ruská FSB začiatkom júna obvinila veľké webové spoločnosti, že pomáhajú západným službám špehovať ruských predstaviteľov cez ich iPhony.
- V Rusku sú pod tlakom Telegram, Signal aj WhatsApp; úrady tlačia na prechod na štátnu aplikáciu Max.
Durov: blokáda odsunula Rusko od „digitálnej suverenity“
Durov vo svojom príspevku spojil ruskú internetovú politiku s opačným efektom, než aký Kremeľ deklaruje.
„Internetová blokáda odsunula Rusko ešte ďalej od ‚digitálnej suverenity‘,“
napísal s odkazom na dlhodobý cieľ Kremľa izolovať vlastnú webovú infraštruktúru a znížiť závislosť od zahraničných technológií. Ruské úrady kritizoval aj za odliv pracovníkov schopných vytvoriť domáci operačný systém pre smartfóny. Celé úsilie označil za prázdne gesto: „Ide len o zmenu obalu bez zmeny jadra reality. Nič iné ako Potemkinove dediny s výraznou príchuťou korupcie,“ napísal.
„Ruský predstaviteľ, ktorý pod rúškom ‚digitálnej suverenity‘ rozbil internet a hodil krajinu o desaťročia späť, si zaslúži medailu za národnú bezpečnosť – od USA,“
uviedol Durov.
Apple stiahol aplikáciu Max, FSB obviňuje západné služby
Spoločnosť Apple 3. júna odstránila ruskú štátom podporovanú aplikáciu Max zo svojho App Store. Podľa Durova je však každá domáca aj zahraničná aplikácia bežiaca na systémoch iOS a Android „vystavená cielenému sledovaniu a cenzúre zo strany USA prostredníctvom zadných vrátok a obchodov s aplikáciami“.
Ruská bezpečnostná služba FSB začiatkom júna obvinila veľké webhostingové spoločnosti, že pomáhajú západným spravodajským agentúram špehovať vysokopostavených ruských predstaviteľov prostredníctvom ich infikovaných iPhonov.
Telegram aj ďalšie aplikácie pod tlakom ruských úradov
Sociálna sieť Telegram sa v Rusku stala ťažšie použiteľnou – úrady spomaľujú rýchlosť sťahovania a blokujú na nej videohovory aj hlasové hovory. Podobne sú na tom aplikácie Signal a WhatsApp.
Telegram odmietol obvinenia, že umožňuje trestnú a teroristickú činnosť, a svoje obmedzenia označil za pokus prinútiť Rusov prejsť na oficiálnu aplikáciu Max. Podľa kritikov vrátane Durova vznikla aplikácia Max na hromadné sledovanie a presadzovanie cenzúry v Rusku.
Kontext: zadržanie Durova vo Francúzsku
Durov má okrem ruského aj občianstvo Spojených arabských emirátov a Francúzska. V auguste 2024 ho po prílete do Francúzska zadržali pre dlhodobo nedostatočnú spoluprácu Telegramu s tamojšími orgánmi činnými v trestnom konaní. Obvinenia voči nemu boli neskôr zmiernené a môže cestovať, najmä do Dubaja, vyšetrovanie však stále prebieha a právne ešte nie je „očistený“.
Durovove vyjadrenia tak spájajú jeho dlhodobý spor s ruskými úradmi o budúcnosť Telegramu s ostrou kritikou kremeľskej snahy o „digitálnu suverenitu“, ktorú zakladateľ Telegramu vykresľuje ako kontraproduktívnu – škodlivú pre samotné Rusko a prospešnú pre jeho geopolitických rivalov.