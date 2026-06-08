Slovenská polícia vydala dôrazné varovanie pred čoraz populárnejším fenoménom známym ako urbex. Prieskum opustených a chátrajúcich budov, starých tovární či areálov síce láka na jedinečnú atmosféru, no podľa mužov zákona so sebou prináša vážne bezpečnostné, zdravotné aj právne riziká.
Polícia o hrozbách spojených s navštevovaním opustených priestorov informovala verejnosť prostredníctvom sociálnej siete. Upozorňuje, že to, čo sa na prvý pohľad zdá ako neškodné dobrodružstvo, sa môže rýchlo zmeniť na tragédiu.
„Mnohí vstupujú do takýchto priestorov v snahe objaviť niečo výnimočné alebo získať atraktívne fotografie. Realita však môže byť oveľa nebezpečnejšia. V opustených budovách sa môžu nachádzať prepadnuté podlahy, nestabilné stropy, otvorené šachty, nebezpečné chemické látky, ostré kovové predmety či iné nástrahy, ktoré môžu v priebehu sekundy spôsobiť vážne zranenie alebo tragédiu,“
uviedla slovenská polícia.
Rizikové osoby aj porušenie zákona
Okrem fyzických nástrah samotných stavieb upozorňujú policajti aj na ľudský faktor. V opustených budovách a chátrajúcich objektoch sa totiž môžu zdržiavať osoby, ktoré majú problém so zákonom, prípadne ľudia pod vplyvom drog alebo alkoholu.
Vstupom do takýchto priestorov navyše prieskumníci riskujú aj postih. Urbex môže byť často v priamom rozpore so zákonom, a to najmä v prípadoch, ak ide o súkromný pozemok, alebo ak pri vnikaní do objektu dôjde k poškodeniu cudzieho majetku.