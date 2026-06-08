Južná Kórea by sa nemala vzdať cieľa denuklearizácie Severnej Kórey, no zároveň by sa nemala usilovať o vlastné jadrové zbrane. Vyhlásil to v pondelok juhokórejský prezident I Če-mjong na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého výročia vo funkcii – v deň, keď čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval na dvojdňovú návštevu Pchjongjangu.
Čo je dôležité
- I Če-mjong odmieta, aby sa Soul vzdal cieľa denuklearizácie KĽDR.
- Zároveň vylúčil, že by Južná Kórea získavala vlastné jadrové zbrane – hrozila by podľa neho reťazová reakcia v regióne a zničujúce sankcie.
- Rokovania by sa podľa neho mali začať od obmedzených krátkodobých cieľov, napríklad od moratória na produkciu jadrového materiálu.
- Vyjadrenie zaznelo v deň, keď Si Ťin-pching pricestoval na dvojdňovú návštevu Pchjongjangu.
Soul sa nemá vzdať denuklearizácie, vlastné jadrové zbrane však odmieta
Juhokórejský líder na tlačovej konferencii zdôraznil, že cieľ zbavenia KĽDR jadrových zbraní treba zachovať, hoci Soul sám po jadrovom arzenáli siahnuť nemôže.
„Nemali by sme sa vzdávať nášho denuklearizačného cieľa, pretože my sami sa nemôžeme usilovať o jadrové zbrojenie,“
uviedol I Če-mjong. Podľa neho by sa Soul nemal snažiť získať jadrové zbrane v reakcii na arzenál Pchjongjangu, pretože by to mohlo spustiť reťazovú reakciu v regióne.
„Ak by Južná Kórea začala s jadrovým zbrojením, naozaj si myslíte, že by Japonsko nereagovalo? Alebo Taiwan? Každý by sa vydal jadrovou cestou a celý región by sa zmenil na jadrové ohnisko,“
vyhlásil prezident. Argumentoval aj tým, že krajina sa intenzívne spolieha na svoj vývoz, a preto by nezniesla prísne globálne sankcie za porušovanie medzinárodných pravidiel v oblasti jadrového zbrojenia. „Jednoducho si nemôžeme dovoliť, aby sa z nás stala KĽDR... neprežili by sme také sankcie,“ skonštatoval.
Postupný prístup: najprv moratórium na jadrový materiál
Denuklearizačné rokovania s Pchjongjangom by sa podľa I Če-mjonga mali najskôr zamerať na stanovenie „obmedzených krátkodobých cieľov“ – napríklad na vyhlásenie moratória na ďalšiu produkciu jadrového materiálu.
Kontext: Si Ťin-pching pricestoval do Pchjongjangu
Čínsky prezident Si Ťin-pching odcestoval do KĽDR po rozhovoroch s prezidentom USA Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorí Peking navštívili v uplynulých týždňoch. Rokovania medzi KĽDR a USA medzitým naďalej viaznu. Peking je pritom kľúčovým zdrojom diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu, ktorá patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta a čelí medzinárodným sankciám, pripomína AFP.
Biely dom minulý mesiac uviedol, že Si a Trump počas stretnutia v Pekingu „potvrdili spoločný cieľ denuklearizácie Severnej Kórey“. Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una však pred niekoľkými dňami vyhlásila, že nukleárny program je pre jej krajinu „líniou, z ktorej niet ústupu“.
I Če-mjong tak pri prvom výročí vo funkcii potvrdil dvojakú líniu Soulu – trvať na denuklearizácii Severnej Kórey, no nevstúpiť do regionálnych jadrových pretekov – a to práve v čase, keď Peking návštevou Si Ťin-pchinga v Pchjongjangu zdôrazňuje svoje väzby s KĽDR.