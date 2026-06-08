Nedeľný večer na frekventovanej newyorskej železničnej stanici Penn Station poznačil útok nožom, ktorý si vyžiadal celkovo šiestich zranených. Podľa predbežných informácií útočník trpel psychickými problémami a bezpečnostným zložkám sa ho podarilo rýchlo zadržať. Vyšetrovatelia teroristický motív predbežne vylúčili.
O dramatickom incidente informuje TASR na základe správy televízie NBC News. Mestský hasičský zbor dostal hlásenie o útočníkovi, ktorý na stanici pobodal viacerých ľudí, v nedeľu tesne po 19.00 h miestneho času (pondelok 01.00 h SELČ).
Stav zranených a zásah polície
Hovorca spoločnosti Amtrak oznámil, že priamo na mieste činu sa našiel nôž. Podľa záchranárov si útok vyžiadal šesť obetí, ktorých zdravotný stav a ošetrenie boli nasledujúce:
- jedna osoba utrpela vážne zranenia,
- štyria ľudia utrpeli ľahké až stredne ťažké rezné rany a záchranári ich previezli do nemocnice Bellevue,
- šiesta osoba s ľahkým zranením skončila v Cornellovej nemocnici.
Päť ľudí, ktorí utrpeli rezné rany, zostáva podľa hovorcu Amtraku v stabilizovanom stave.
Útočníka zadržali, primátor čin odsúdil
Predstaviteľ bezpečnostných zložiek potvrdil, že železničná polícia spoločnosti Amtrak už zadržala podozrivú osobu. Pravdepodobne ide o jedinca, ktorý má psychické problémy. Zatiaľ neexistujú žiadne predbežné náznaky, že by tento útok akokoľvek súvisel s terorizmom.
Primátor New Yorku Zohran Mamdani incident ostro odsúdil a železničnú políciu pochválil za rýchlu reakciu. Na sociálnej sieti X zverejnil nasledujúce vyjadrenie:
„Moje srdce je s každým, kto bol zranený, s ich blízkymi a so všetkými, ktorých toto neprijateľné násilie zasiahlo. Prajem každej z obetí úplné a rýchle uzdravenie.“