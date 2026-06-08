Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty neuvoľnia zmrazené iránske aktíva ani nezrušia sankcie, kým sa s Teheránom nepodarí dosiahnuť dohodu o prímerí. Podmienkou na začatie rokovaní je podľa neho zmena správania Iránu. Medzi hlavné ciele Washingtonu pritom naďalej patrí získanie a zničenie iránskych zásob obohateného uránu.
O postoji americkej administratívy informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Na priamu otázku, či by bol v rámci prípadnej dohody ochotný uvoľniť zmrazené aktíva alebo zrušiť určité sankcie, odpovedal Donald Trump odmietavo.
„To bude nasledovať až potom. Ak sa budú správať slušne, ak odvedú dobrú prácu, potom začneme rokovať,“
povedal americký prezident v piatkovom rozhovore pre televíziu NBC News, ktorý bol odvysielaný v nedeľu.
Irán žiada 24 miliárd, USA zvažujú iný plán
Postoj Washingtonu priamo naráža na požiadavky Teheránu. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí už predtým pre televíziu CNN uviedol, že uzavretie mierovej dohody so Spojenými štátmi závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov.
Americké ministerstvo financií však podľa dostupných informácií zvažuje iný scenár. Aktíva by mohli byť využité na podporu obnovy v krajinách Perzského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi.
Minister financií USA Scott Bessent zároveň poveril špeciálny tím, aby vyhodnotil škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v regióne. USA podľa oboznámeného zdroja zvážia použitie iránskych aktív aj na opravy týchto škôd.
Kľúčový spor o obohatený urán
Donald Trump naďalej žiada, aby Spojené štáty získali iránske zásoby obohateného uránu.
„Ak uzavrieme dohodu, ak ju uzavrieme teraz, keď máme priateľské vzťahy, pôjdeme tam všetci spolu, aby sme ho získali... Zoberieme ho a zničíme,“
dodal prezident. Osud obohateného uránu patrí k najzložitejším bodom pri hľadaní dohody o ukončení vojny, ktorú vedú Spojené štáty a Izrael proti Iránu. Jeho získanie a likvidácia je jedným z hlavných cieľov Trumpovho plánu, keďže Washington sa takto snaží zabrániť Teheránu vo vývoji jadrovej zbrane. Samotný Irán tieto snahy dlhodobo popiera.