Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval v pondelok do Pchjongjangu na svoju prvú oficiálnu návštevu Severnej Kórey od roku 2019. S tamojším vodcom Kim Čong-unom má rokovať o bilaterálnych vzťahoch a regionálnom mieri. Návšteva prichádza v čase uviaznutých jadrových rozhovorov medzi KĽDR a Spojenými štátmi, pričom Peking zostáva naďalej kľúčovým spojencom medzinárodne izolovanej krajiny.
Čo je dôležité
- Zriedkavá cesta: Ide o prvú oficiálnu návštevu Si Ťin-pchinga v KĽDR od roku 2019. Trvať bude dva dni.
- Podpora Pekingu: Čína ubezpečila Pchjongjang o pretrvávajúcom a „neporaziteľnom“ tradičnom priateľstve.
- Jadrový program: KĽDR prostredníctvom Kimovej sestry nedávno odkázala, že z nukleárneho programu neustúpi.
O dvojdňovej návšteve informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Ešte pred svojím príchodom na pozvanie severokórejského vodcu Kim Čong-una prisľúbil čínsky líder Si Ťin-pching Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) ďalšiu spoluprácu.
„Bez ohľadu na to, ako sa menia časy alebo vyvíja medzinárodná situácia, tradičné priateľstvo medzi Čínou a Severnou Kóreou je vždy neporaziteľné,“
napísal čínsky prezident v článku zverejnenom na titulnej strane severokórejských novín.
Ojedinelá návšteva kľúčového spojenca
Peking funguje ako kľúčový zdroj diplomatickej a politickej podpory pre Severnú Kóreu. Tá čelí prísnym medzinárodným sankciám a dlhodobo patrí medzi najizolovanejšie krajiny sveta. Ako však pripomína agentúra AFP, napriek úzkym vzťahom sú priame návštevy čínskych prezidentov v KĽDR pomerne zriedkavé.
Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí v piatok uviedla, že lídri oboch krajín si vymenia názory na bilaterálne vzťahy a otázky spoločného záujmu. Ich stretnutie má podľa jej slov prispieť vo väčšej miere k regionálnemu, ba dokonca svetovému mieru.
Kontext: Uviaznuté jadrové rokovania
Diplomatická aktivita v regióne sa zintenzívňuje. Si Ťin-pching len nedávno, krátko po sebe, prijal v Pekingu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. V súvislosti s tým Biely dom v máji uviedol, že čínsky a americký líder potvrdili spoločný cieľ denuklearizácie Severnej Kórey.
Jadrové rozhovory Pchjongjangu s Washingtonom sú však naďalej uviaznuté na mŕtvom bode. Jasný postoj KĽDR pred niekoľkými dňami tlmočila vplyvná sestra Kim Čong-una. Vyhlásila, že pre jej krajinu je nukleárny program líniou, z ktorej niet ústupu.