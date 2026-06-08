Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo v noci na pondelok oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín a úrady pre niektoré pobrežia v regióne vydali varovanie pred cunami. Otrasy si podľa prvých informácií vyžiadali najmenej jednu obeť, hlásené sú zrútené budovy aj výpadky elektriny. Obyvateľov pobreží vyzvali, aby sa urýchlene presunuli na vyššie a bezpečnejšie miesta. Informuje o tom TASR podľa agentúr AP, AFP a DPA.
Čo je dôležité
- Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo juh Filipín (ostrov Mindanao) o 7.37 h miestneho času (1.37 h SELČ).
- Pre niektoré pobrežia bolo vydané varovanie pred cunami; obyvateľov vyzvali na presun na vyššie miesta.
- Podľa polície v meste General Santos zahynul najmenej jeden človek a štyria ďalší sa zranili.
- Hlásené sú zrútené budovy, výpadky prúdu a zatvorené školy v postihnutom regióne.
- Vlny môžu podľa PTWC dosiahnuť na Filipínach jeden až tri metre, v Indonézii a Malajzii do jedného metra.
Epicentrum pri pobreží ostrova Mindanao
Epicentrum sa podľa údajov americkej geologickej služby (USGS) nachádzalo 24,7 kilometra juhozápadne od mesta Burias a otrasy vychádzali z hĺbky 35 kilometrov. Zemetrasenie udrelo o 7.37 h miestneho času, teda o 1.37 h SELČ.
Najmenej jedna obeť, zrútené budovy a výpadky prúdu
Predstaviteľ polície v meste General Santos pre agentúru AFP uviedol, že o život prišiel najmenej jeden človek a štyria ďalší utrpeli zranenia. Po zemetrasení boli hlásené výpadky elektriny a obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach.
Miestne médiá uviedli, že v postihnutom regióne sa zrútili viaceré budovy a školy zostanú zatvorené.
Varovania pred cunami pre Filipíny aj okolité krajiny
Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) uviedlo, že podľa dostupných údajov by v najbližších troch hodinách mohli pobrežia Filipín zasiahnuť vlny vysoké jeden až tri metre. V Indonézii a Malajzii by mohlo ísť o vlny do jedného metra.
Japonský meteorologický úrad oznámil, že cunami do výšky jedného metra predpovedá pre rôzne regióny od 4.30 h SELČ.
Kontext: Filipíny v tzv. Ohnivom kruhu
Filipíny často postihujú zemetrasenia a výbuchy sopiek vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu obkolesujúcom Tichý oceán. Súostrovnú krajinu zároveň každoročne zasiahne približne 20 tajfúnov a tropických búrok.
Silné zemetrasenie pri pobreží Mindanaa tak okrem prvej hlásenej obete a materiálnych škôd vyvolalo aj varovania pred cunami vo viacerých krajinách regiónu, pričom obyvatelia ohrozených pobreží sa presúvajú do vyššie položených oblastí.