Lídri Británie, Francúzska a Nemecka v nedeľu po rozhovoroch v Londýne podporili výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou – za aktívnej účasti USA aj Európy. V spoločnom vyhlásení sa zhodli, že východiskom rokovaní má byť súčasná línia kontaktu a že hranice sa nesmú meniť silou.
Čo je dôležité
- Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili Zelenského výzvu na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou.
- Podľa spoločného vyhlásenia má byť východiskom rokovaní súčasná línia kontaktu a hranice sa nesmú meniť silou.
- Zelenskyj sa v Londýne stretol s Keirom Starmerom, Emmanuelom Macronom a Friedrichom Merzom; témou bola aj výroba zbraní.
- Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s Vladimirom Putinom, ten to však odmietol.
Spoločné vyhlásenie z Downing Street
Zelenskyj sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom v sídle predsedu britskej vlády. Témou rozhovorov bola podľa Downing Street aj potreba zvýšiť výrobu zbraní.
Lídri v spoločnom vyhlásení so Zelenským uviedli, že
„podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom – s aktívnou americkou a európskou účasťou –, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“.
Vo vyhlásení sa ďalej píše:
„Východiskom pre rokovania by mala byť súčasná línia kontaktu. Medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou.“
Zelenského výzva Putinovi a stretnutie s kráľom Karolom III.
Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda.
Ukrajinský prezident v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že počas cesty do Spojeného kráľovstva sa v pondelok stretne s britským kráľom Karolom III.
Nedeľné londýnske vyhlásenie tak spojilo Ukrajinu a jej troch najsilnejších európskych spojencov za priamymi rokovaniami s Ruskom o prímerí – pri zachovaní súčasnej línie kontaktu a zásady, že hranice sa nesmú meniť silou. Osobné stretnutie so Zelenským však Putin zatiaľ odmietol.