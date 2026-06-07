Dve osoby zahynuli pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo dnes popoludní v obci Chotín v okrese Komárno. Vozidlo BMW podľa polície pravdepodobne prešlo v ostrej zákrute do protismeru, kde sa zrazilo s vozidlom Škoda Fabia. Ďalšiu zranenú ženu previezla do nemocnice letecká záchranná služba. Informovala o tom polícia.
K nehode došlo dnes v popoludňajších hodinách. Vodič vozidla BMW v pravotočivej ostrej zákrute pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Fabia. To po zrážke vyletelo mimo vozovku.
Osoby vo veku 31 a 76 rokov, ktoré sa nachádzali vo vozidle Škoda Fabia, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. So zraneniami skončila aj 51-ročná žena z toho istého vozidla – do nemocnice ju previezla letecká záchranná služba.
Vodič vozidla BMW sa podrobil dychovej skúške, ktorá bola negatívna. Okolnosti, mieru zavinenia a presnú príčinu nehody vyšetruje polícia, ktorá zároveň vyzýva vodičov, aby jazdili zodpovedne.