Tragický víkend vo Vysokých Tatrách. Pátranie po 25-ročnom poľskom turistovi, ktorý sa v sobotu nevrátil z túry na tatranský štít Bradavica, sa skončilo smutne. Horskí záchranári našli muža v nedeľu ráno bez známok života po tom, čo utrpel fatálne zranenia pri približne 300-metrovom páde.
Horská záchranná služba (HZS) informovala, že hlásenie o nezvestnosti prijali od kolegov z Poľska v sobotu (6. 6.) podvečer. Mladý turista ešte predtým úspešne vystúpil na vrchol, odkiaľ rodinným príslušníkom zaslal fotografiu. Ďalší pokus o kontakt s ním však už nebol úspešný.
Pátranie v hmle a lokalizácia auta
Na pozemnú pátraciu akciu okamžite vyrazili záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. Vytypovanú lokalitu prepátravali aj za pomoci bezpilotného lietadla so špeciálnym vyhľadávacím zariadením, situáciu im však výrazne sťažovala hustá hmla.
„V súčinnosti s Policajným zborom (PZ) bola vykonaná aj obhliadka parkovísk na možných nástupoch na túru. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané tiež Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia PZ,“
dodávajú k priebehu akcie horskí záchranári. Automobil hľadaného Poliaka sa im následne podarilo nájsť na parkovisku v Tatranskej Polianke.
Tragický nález v Kvetnicovom žľabe
V nedeľu v ranných hodinách horskí záchranári napokon lokalizovali nezvestného muža v Kvetnicovom žľabe.
„Žiaľ, po približne 300-metrovom páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli následne letecky transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ,“
uzatvára smutný prípad HZS.