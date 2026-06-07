Mimoriadne hlučné motocykle a autá v chránenom území Vysokých Tatier sa v nedeľu stali terčom špeciálnej dopravno-preventívnej akcie. Reakciou na množiace sa sťažnosti bola spoločná kontrola polície a hygienikov, ktorí v Tatranskej Lomnici nasadili certifikované merače hluku. Mesto zároveň avizuje letný monitoring a volá po zmene legislatívy.
Akcia sa uskutočnila od 12.00 do 15.00 h priamo v Tatranskej Lomnici. Do terénu vyrazili policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade. O podrobnostiach informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.
Kontrola bola zameraná predovšetkým na technický stav motorových vozidiel. Prebiehala v úzkej spolupráci s pracovníkmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorí na zisťovanie dodržiavania stanovených limitov priamo na mieste používali certifikovaný merač hluku.
Iniciatíva primátora a ochrana národného parku
Zásah inicioval primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák po tom, čo radnica v poslednom čase zaznamenala zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel na tatranských cestách.
„K realizácii tejto akcie došlo na základe záverov pracovného stretnutia predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja, zástupcov Správy Tatranského národného parku a ďalších zástupcov štátnych orgánov, na ktorom bola diskutovaná problematika nadmernej hlučnosti motorových vozidiel v chránenom území,“
uviedla k pozadiu kontrolnej akcie hovorkyňa. Hlavným cieľom takýchto opatrení je ochrana životného prostredia, zvýšenie kvality života obyvateľov i návštevníkov regiónu a dôsledné dodržiavanie právnych predpisov.
Letný monitoring hluku v teréne
Primátor Štefaňák avizuje, že mesto sa rozhodlo neúnosnú situáciu aktívne riešiť a nadmerný hluk budú v teréne monitorovať počas celého leta. Samospráva chce zároveň v spolupráci s partnermi iniciovať aj zmenu legislatívy, ktorá by pomohla podobným problémom predchádzať.
Polícia v nadväznosti na prebiehajúcu letnú sezónu a uskutočnenú akciu vydala výzvu:
„Apelujeme na vodičov, aby dbali na technický stav svojich vozidiel a rešpektovali osobitný charakter územia Vysokých Tatier, ktoré patrí medzi najcennejšie prírodné lokality Slovenska.“