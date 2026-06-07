Vládna koalícia a opozícia sa ostro rozchádzajú v názoroch na odvolávanie podpredsedov Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) a Martina Dubéciho (PS). Kým vládni poslanci bránia Gašpara prezumpciou neviny a snahy o jeho koniec považujú za politický folklór, opozícia hovorí o poškodzovaní krajiny a trvá na vyvodení politickej zodpovednosti. Vyplýva to z nedeľnej diskusnej relácie STVR O 5 minút 12.
Čo je dôležité
- Postoj koalície: Pri Tiborovi Gašparovi sa odvoláva na prezumpciu neviny. Naopak, odvolávanie Martina Dubéciho pre údajnú kauzu s financovaním považuje za legitímne.
- Postoj opozície: Trvá na odchode T. Gašpara z funkcie, kauzu okolo M. Dubéciho označuje za vymyslený hoax a odmieta politický prístup princípom „oko za oko“.
- Hodnotenie obvinení: Kým koalícia považuje dôvody na odvolávanie ministrov za banálne, opozícia upozorňuje na vážne reputačné riziká štátu.
Koalícia hovorí o dvojtvárnosti a prezumpcii neviny
Poslanec Ján Mažgút (Smer-SD) vyčíta opozícii dvojaký meter. Tvrdí, že nerešpektuje prezumpciu neviny, a ak podľa nej Gašpar škodí parlamentu, treba pripomenúť aj Dubéciho údajnú kauzu spojenú s igelitkou a netransparentným financovaním prezidentskej kampane v minulosti. Opozícia podľa neho „smietku v oku iných vidí, ale brvno vo svojom oku nie“.
Na margo prieskumov, podľa ktorých si Gašpara vo funkcii neprajú ani niektorí voliči vládnych strán, Mažgút poznamenal, že ich neberie vážne. Odvolávanie vrátane snáh o odvolanie niektorých ministrov označil za politický folklór.
O dvojtvárnosti je presvedčený aj poslanec Michal Bartek (Hlas-SD). Ak platí prezumpcia neviny, dôvody na Gašparovo odstúpenie nevidí. V prípade parlamentných obštrukcií však nemá problém s odvolávaním Dubéciho. Odvolávania vníma ako zástupné témy, pričom prvoradá by podľa neho mala byť pomoc ľuďom. Strana Hlas-SD stojí za svojimi i koaličnými ministrami a dôvody na ich koniec považuje za banálne.
Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti a spravodlivý súd
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová odmieta tvrdenia o posadnutosti smerom ku Gašparovi a dodáva, že jediný, kto je ním posadnutý, je premiér Robert Fico (Smer-SD). V kauze Očistec, kde je Gašpar obžalovaný, očakáva spravodlivý proces, ktorý nebude zo strany koalície politicky manipulovaný.
Zároveň kritizovala zmeny v trestnej legislatíve, ktoré majú Gašparovi pomôcť, a pripomenula podozrenia zo zneužívania funkcie. Reputačným rizikom sú podľa nej v tomto prípade fakty, nie vymyslené hoaxy ako v prípade Dubéciho.
Poslanec Marián Viskupič (SaS) zdôraznil, že k odvolávaniu v demokratickej krajine vôbec nemalo dôjsť, pretože slušný človek by odstúpil sám a na post by sa vrátil prípadne až po očistení svojho mena. K odvolávaniu by podľa neho malo dochádzať pre reálne dôvody, nie ako pomsta. Zmeny v zákonoch ostro kritizuje, pričom podľa jeho slov ochranou jedného človeka trpí celá krajina, keďže:
„...zmena trestnej legislatívy má presah aj na ďalších podvodníkov.“