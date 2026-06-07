Nový maďarský premiér Péter Magyar s okamžitou platnosťou obmedzil príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Vládne nariadenie zastavuje vydávanie nových povolení na pobyt podľa doterajšieho zjednodušeného režimu. Cieľom opatrenia, ktoré bolo kľúčovým sľubom v predvolebnej kampani, je ochrana domácich zamestnancov a tlmenie tlaku na znižovanie miezd.
Rozhodnutie bolo zverejnené v noci na sobotu (6. 6.) v maďarskom úradnom vestníku. O krokoch novej vlády informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Koniec zjednodušeného režimu po Orbánovi
Vydávanie nových povolení na pobyt pre zahraničných pracovníkov podľa pravidiel, ktoré zaviedla predchádzajúca vláda Viktora Orbána, sa s okamžitou platnosťou zastavilo. Opatrenie neznamená úplný koniec prijímania cudzincov, skôr ide o zrušenie zjednodušeného režimu. Ten umožňoval pomerne hladký nábor pracovnej sily z krajín mimo EÚ prostredníctvom sprostredkovateľských agentúr kontrolovaných podnikateľmi blízkymi bývalému premiérovi. Práve túto prax Péter Magyar počas volebnej kampane ostro kritizoval.
Nové nariadenie ponecháva existujúce povolenia na pobyt v platnosti až do ich uplynutia. Zatiaľ však zostáva otvorené, či bude možné končiace sa povolenia v budúcnosti predĺžiť.
Čo je dôležité: Kde pracujú cudzinci
Priemyselné a zamestnávateľské zväzy stihli upozorniť, že v mnohých odvetviach v krajine panuje nedostatok pracovnej sily. Podľa odhadov pracuje v súčasnosti v Maďarsku približne 90 000 ľudí z krajín mimo EÚ, čo predstavuje asi 2 % všetkých zamestnaných. Zahraniční pracovníci, z ktorých väčšina pochádza z Filipín, Ukrajiny, Číny, Vietnamu a Indie, pôsobia najmä v týchto sektoroch:
- batériový a automobilový priemysel,
- stavebníctvo,
- poľnohospodárstvo (ako sezónni pracovníci),
- doručovacie služby.
Kontext: Ochrana domácich miezd
Obmedzenie príchodu zahraničných pracovníkov bolo jedným z hlavných sľubov Magyarovej volebnej kampane. Politik tento krok odôvodňoval potrebou sprístupniť viac pracovných miest pre domácich obyvateľov. Firmy by sa podľa neho už nemali spoliehať na zamestnávanie cudzincov s cieľom umelo znižovať mzdové náklady, ako to bolo doteraz.